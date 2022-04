Wenn der Karfreitag zum „Car“-Freitag wird

Von: Susanne Greiner

Rund 80 Fahrzeuge hat die Polizei am Karfreitag an einer Tankstelle bei Hurlach wegen verbotenem Tunings überprüft. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Hurlach – Wie immer an Ostern gab es wieder einige „Tunertreffen“. So wurde in den sozialen Netzwerken auch wieder für den „Car“-Freitag am Karfreitag geworben. Eines der Treffen fand dabei auf einer Tankstelle an der B17 bei Hurlach statt.

Um 15 Uhr wollte man sich an der Tankstelle treffen. Allerdings hatte sich der Tankstellenpächter an die Polizei gewendet – die dort dann auch rund 80 Fahrzeuge festhielt und teilweise kontrollierte. Dabei habe man bei über zehn Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, informiert der Landsberger Polizeikommissar Markus Fischer. Die Veränderungen seien so massiv gewesen, dass die Betriebserlaubnis eingezogen wurde. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt und einem Gutachter vorgeführt. Ein weiterer Fahrer habe keinen Führerschein gehabt.



Die Gefahren, die beispielsweise durch den Einbau nicht zugelassener oder falscher Fahrzeugteile oder deren unsachgemäßen Einbau entstehen, würden häufig unterschätzt, so Fischer. Technische Defekte, Verschlechterungen im Fahr- oder Bremsverhalten, im schlimmsten Fall auch schwere Unfälle mit Toten und Verletzten könnten die Folge sein.



Zudem seien starke, andauernde oder sich wiederholende Belästigungen der Anwohner durch Lärm, Donuts, Burnouts und Ähnlichem je nach Treffpunkt nicht hinnehmbar. Beliebte Treffpunkte wie Firmenareale oder Tankstellen-Parkplätze könnten außerdem wegen der vielen Autos nicht mehr ihrem Zweck nach genutzt werden.