Seltsames rund um die Glasfaser in Kaufering

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

Den Glasfaserausbau in Kaufering betreibt die Telekom eigenwirtschaftlich. © PantherMedia/alfotokunst

Kaufering – Die Deutsche Telekom baut in der Marktgemeinde eigenwirtschaftlich ein Glasfasernetz für rund 5.270 Haushalte. Die Arbeiten beginnen im Mai. Das Unternehmen hat nun begonnen, auf vielfältige Weise über das Vorhaben und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Haushalte im Ausbaubereich zu informieren. Das kommt nicht überall gut an und sorgt für Verwirrung und Ärger.

Eine schnelle Internetverbindung ist heutzutage unver­zichtbar und ein wichtiger Standortfaktor für jede Kommune. Der Markt Kaufering habe den Breitbandausbau seit 2010 vorangetrieben, heißt es auf dessen Homepage. Als „Meilenstein“ habe die Telekom angekündigt, den Glasfaserausbau eigenwirtschaftlich vorantreiben zu wollen, informierte Kauferings Bauamtsleiter Andreas Giampa jetzt im Gemeinderat. Bereits im zweiten Quartal solle es in Kaufering losgehen. Das Ausbaugebiet liege dabei in der Verantwortung der Telekom und werde zunächst auf das Areal westlich des Lechs begrenzt. Die Thomas-Morus-Straße werde im Zuge ihrer Sanierung mitberücksichtigt. Dorf finde heuer noch kein Ausbau statt, so Giampa. Die Sport- und die Lechauhalle seien ebenfalls noch ausgeschlossen.



Damit möglichst alle Bürger im Ausbaugebiet berücksich­tigt werden, haben diese die Möglichkeit, einen Glaserfaseranschluss bei der Telekom zu beauftragen. Das bewerbe der Anbieter derzeit „massiv“, so Giampa. Da die Telekom ihr Netz auch anderen Anbietern, etwa 1&1, zur Verfügung stelle, würden auch diese mit ihren Angeboten auf die Kauferinger zukommen. Zum Beispiel mit „Haustürverkäufen“: Mit Mitarbeitern des Direktvertriebs bietet das Unternehmen derzeit eine Beratung und Bestellung vor Ort an. Diese erkenne man „an der Telekom-Kleidung“ und einem „Dienstausweis mit Lichtbild“, so die Telekom. Bei Unsicherheiten gebe es eine kostenlose „Autorisierungshotline“. Zudem werde mit „Einwurfsendungen“ im Namen des Marktes Kaufering geworben, berichtete Giampa. Pikant dabei: Die Kommune habe das gar nicht autorisiert.



Unlauter?

Die Vertriebspartner würden zudem zwei unterschiedliche Verträge anbieten, berichtete Gemeinderat Sascha Kenzler (UBV): neben dem eigentlichen Glasfaser- auch einen Übergangsvertrag, um bereits vertraglich Kunde zu werden, obwohl noch gar kein Anschluss da ist. Auch das werde aktuell recht massiv beworben. „Das ist schon fast unlauter“, meinte Kenzler. Jeder sollte sich online schlau machen, was genau gebraucht wird und was nicht. Giampa pflichtet bei: „Die Beratung und Informationsversorgung läuft nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Da passieren seltsame Dinge.“



Die Marktgemeinde will nun selbst informieren – in Form einer Plakatierungsaktion und mit in einem Beratungsbüro, das gerade vis-à-vis der Bücherei eingerichtet wird. Auch auf Homepage, App und Facebook wolle der Markt informieren. „Jeder solle die Möglichkeit haben, einen Hausanschluss zu bekommen, ohne einen Vertrag abzuschließen“, gibt Giampa die Richtung vor. So werde das von der Telekom natürlich nicht beworben.



Ziel der Gemeinde sei es, dass jeder Bürger im Ausbaugebiet einen Glasfaseranschluss im Haus hat – regeln müsse man das aber eigenverantwortlich. Die Verlegung der Glasfaserleitung bedeute übrigens nicht, dass die alte Kupferleitung abgetrennt werde. Es werde noch viele Jahre eine Parallelstruktur in Kaufering geben.



Sowohl Hauseigentümer, Verwalter als auch Mieter könnten den Anstoß für den Glasfaseranschluss geben, informiert die Telekom. Bei Teileigentümern oder Mietern sei eine Vorabregelung mit der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft wichtig, betont Giampa. Laut bisheriger Rückmeldungen sei die Telekom „absolut zufrieden“ mit dem bisherigen Abschlussergebnis. Das Soll scheine erfüllt zu sein, sodass dem Ausbau nichts mehr im Wege stehe. Dennoch ist es dem Bauamtsleiter ein Anliegen, die Bürgerschaft aufzuklären, weil „ein bisschen Verwirrung im Ort“ herrsche und die Telefone der Kauferinger Verwaltung derzeit „nicht stillstehen“.



Die Telekom hat auf die Anfrage des KREISBOTEN bis dato nicht reagiert.