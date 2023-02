Landsberger Stadtratsbeschlüsse zu frei interpretiert?

Von: Werner Lauff

Die Prüfung einer Lechquerung bei Pitzling, 2016 vom Stadtrat erbeten, steht immer noch aus. © Archivfoto: Lauff

Landsberg - Ein Bodendenkmal soll gekennzeichnet werden. Die Stadtverwaltung erledigt das, indem sie Tüten verteilt. Solche Fälle kommen häufig vor, sagt die CSU und listet Stadtratsbeschlüsse auf, die man im Rathaus allzu freizügig interpretiert.

Landsberg – Vorweg: Es ist journalistische Übung, beide Seiten zu einem Thema zu hören. Im vorliegenden Fall hat der KREISBOTE die Stadtverwaltung um eine Stellungnahme zu Hettmers Beschlussliste gebeten. Der CSU-Stadtrat und Haushaltsreferent des Gremiums führt darin auf acht Seiten akribisch auf, welche Beschlüsse des Stadtrats von der Verwaltung bislang nicht oder in einer fragwürdigen Weise umgesetzt wurden. Die Presse stand ebenso wie alle Stadträte auf dem Verteiler. Aber nach einwöchiger Bedenkzeit lehnt die Pressestelle der Stadtverwaltung eine Stellungnahme ab: „Die Beschlussvollzugskontrolle wird von der Verwaltung bearbeitet und im Anschluss dem Stadtrat vorgelegt.“ Das klingt säuerlich.



Die Antwort passt zum Thema, denn die Liste birgt Sprengstoff. Insgesamt geht es um 41 Positionen. In einigen Fällen räumt die Verwaltung Jahr für Jahr wiederkehrend ein, dass sie den Beschluss noch nicht verwirklicht hat. Bei der regelmäßig vorzulegenden Umsetzungsbilanz heißt es dann beispielsweise „Aufgrund diverser zusätzlicher Aufgaben kann dieses Projekt derzeit nicht bearbeitet werden“. Oder: „Derzeit zurückgestellt. Keine Bearbeitung in diesem Jahr vorgesehen“. Wer aber trifft die Auswahl, welche Beschlüsse umgesetzt werden und welche nicht? Das kann wohl nicht die Verwaltung, das kann nur der Stadtrat selbst sein.



Nicht genehmigt

Häufig werden haushalterische Gründe genannt. „Es wurden für die Maßnahme keine Mittel veranschlagt“. Wenn für die Umsetzung eines Beschlusses Gelder benö­tigt werden, muss die Verwal­tung sie beantragen; von allein kann der Stadtrat sie nicht festlegen. Noch feinsinniger ist: „Der Stadtrat hat dafür keine Mittel bereitgestellt“ oder „Der Stadtrat hat hierfür keine Mittel genehmigt“. Das klingt nach „Die Verwaltung hat Mittel beantragt, der Stadtrat hat sie aber abgelehnt“. So verhält es sich aber offensichtlich nicht. Von konkreten Mittel-Anträgen und Mittel-Ablehnungen wird jedenfalls nichts berichtet. Dann stünde der Beschluss ja auch gar nicht mehr im Raum.



Lange Bank

Das klingt alles ein wenig nach Verschleierung. So auch in den Fällen, in denen die Stadtverwaltung konkrete Beschlüsse in weiträumige Prozesse einspeist. Ein Beschluss zum Verkehr sei dadurch in die Tat umgesetzt, dass er im (künftigen) Verkehrsentwicklungsplan steht, heißt es. Ein Beschluss zu Radwegen sei realisiert, denn er steht „als Ziel“ im (künftigen) Radverkehrsplan. Ein Beschluss zur Altstadt werde im Projekt „Nördliche Altstadt“ erörtert. Eigentlich sind Beschlüsse doch Beschlüsse und nicht Anregungen, die man auf die lange Bank schieben kann. Beschlüsse führen zu Maßnahmen und können keine „Ziele“ sein. Wer Beschlüsse nicht ausführt, sondern immer wieder rekursiv beraten lässt, der setzt sie nicht um, sondern schickt sie ins Nirwana.



Hettmers Liste beginnt übrigens im Jahr 2014, als Mathias Neuner (CSU) Oberbürgermeister war. Die Antragsteller von damals sind oft schon aus dem Stadtrat ausgeschieden. Es mag Fälle geben, bei denen sich Beschlüsse durch Liegenlassen inzwischen erledigt haben. Aber dann müsste die Verwaltung oder die Oberbürgermeisterin, der traditionell die Beschlussvollzugskontrolle obliegt, Aufhebungsanträge stellen. Auf diese Weise würde das Angst machende Verzeichnis des Unvollendeten zumindest entschlackt. Und bei den Tüten und Token, die die Stadtverwaltung anstelle der Kennzeichnung eines Bodendenkmals verteilt haben will, würde sofort klar: Hier stimmt doch etwas nicht.