So klingt Blasmusik zwischen Lech und Ammersee

Von: Johannes Jais

Zum Festabend 70 Jahre Musikbund für Ober- und Niederbayern formierte sich ein Bezirksorchester formiert – dirigiert von Andreas Grandl. © Jais

Denklingen - Eine konzertante Stunde mit dem Bezirksorchester, gepflegte Unterhaltung mit der Ü50-Kapelle, die Verabschiedung des Bezirksdirigenten Andreas Grandl, die Festrede mit Thomas Goppel: Das und noch einiges mehr war beim Festakt 70 Jahre Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON) geboten.

Eigens zum Festabend am Sonntag im Bürger- und Vereinszentrum hatte sich ein Bezirksorchester formiert, das am Samstag sechs Stunden und am Sonntagvormittag drei Stunden gemeinsam probte, um den Festakt mit anspruchsvoller Musik auszugestalten. Einstudiert hatte die Stücke der bisherige Bezirksdirigent Andreas Grandl.



Ein Highlight des 45-köpfigen Orchesters mit Musikerinnen und Musikern aus 15 Kapellen war vor allem das letzte Stück. Es hieß „Sons of the Midnight Sun“, ist aus der Feder von Timo Forsström (Finnland) und handelt davon, wie sich Wikinger Mut antrinken vor der ersten Seefahrt.



Das Werk begann mit leisem Gesang und dezentem Paukenschlag. Technisch anspruchsvoll, aber brillant dargeboten waren die Soli für Piccoloflöte (Lucia Dietrich) und am Kontrabass-Saxophon (Richard Turba). Weitere Stücke – technisch nicht so schwierig wie das letzte – waren unter anderem die „Toccata for Band“ vom amerikanischen Komponisten Frank Erickson mit schönen Partien im vierstimmigen Waldhornsatz. Auch spielte das Bezirksorchester den Marsch „Ora et labora“; er ist aus der Feder des Landsberger Komponisten Thaddäus Dorsch.



Passend zum Jubiläum überraschte die Ü50-Kapelle mit Dirigent Andreas Kößler – er ist in der Formation der einzige, der noch nicht dieses Alter überschritten hat – mit einer Ouvertüre. Sie heißt „Meine Königin“ und ist von Emil Stolz. Beim ersten Wertungsspiel des Bezirks Lech-Ammersee in Landsberg wurde sie 1956 von der Blaskapelle Walleshausen vorgetragen – damals in einer Besetzung von 15 Männern.



Bezirksleiter Bernhard Weinberger aus Ludenhausen, der kürzlich 60 Jahre wurde, stellte den Bereich Lech-Ammersee vor. Er ist ein bisschen jünger als der Musikbund für Ober- und Niederbayern und einer von 13 Bezirken in diesem Verbund. Von der Fläche her ist er der kleinste; mit 38 Vereinen steht er im MON an sechster Stelle.



Weinberger erwähnte, dass der Landkreis Landsberg die Arbeit des Bezirks jährlich mit 7.000 Euro unterstützt. Er hieß einige Sponsoren willkommen, darunter Walter Pischel von der Frank-Hirschvogel-­Stiftung, die ihre Förderungen im Bereich Kultur und Wissenschaft sieht, aber nicht im Sportwesen. Weinberger ermunterte zu Veränderungen und zu einem „künftig geschlossenen Auftreten“ zusammen mit anderen Vereinen, um sich noch mehr Gehör zu verschaffen.



„Wenn man das Piano beherrscht, tut man sich im Forte viel leichter.“ Dies sagte – durchaus nicht nur auf die Blasmusik bezogen – Dr. Thomas Goppel (76) aus Eresing. Der frühere Wissenschaftsminister, langjährige MON-Präsident und später beim Bayerischen Musikrat riet zum Netzwerken. Dirigent und Bürgermeister sollten miteinander Gespräche führen. Verband und Vereine sollten einen Ton vorgeben, „der Veränderungen möglich werden lässt“.



Nach dem Grußwort von MON-Vizepräsident Andreas Horber, der ebenso wie Franz Kellerer (Leiter der Musikkommission) und Max Kriesmair (Weilheim) sowie weitere Ehrengäste wie Monika Fleschhut (Vizepräsidentin beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund, zugleich Dirigentin in Pflugdorf-Stadl) beim Festakt präsent war, händigten der neue Bezirksdirigent Gerhard Böck und Bezirksleiter Weinberger noch die Urkunden zum Wertungsspiel aus, das in Landsberg stattfand. Dabei haben die teilnehmenden Kapellen mit 80 bis 93 von 100 möglichen Punkten in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen abgeschnitten.



Verabschiedet wurde Andreas Grandl (51). Er war 15 Jahre lang Jugendleiter und 18 Jahre Bezirksdirigent, zunächst drei Jahre als Stellvertreter und dann 15 Jahre als Verantwortlicher. Die Vorstandschaft sang ihm ein Ständchen, und die knapp 200 Gäste im Saal des BVZ stimmten in den Refrain mit ein. Grandl wurde zum Ehrenbezirksdirigenten ernannt.



Der 51-Jährige ist Verwaltungsleiter an der Musikakademie in Marktoberdorf, wo auch Kurse für Kapellen und Dirigenten des MON abgehalten werden. Er leitet zudem die Musikvereine in Geisenried und in Türkenfeld.