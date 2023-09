Gemeinsam anpacken

Pfarrhof Kinsau: Ein Haus für alle

Von: Ulrike Osman

Einst nur für die Geistlichkeit, heute ein ,Haus für alle‘: Der preisgekrönte ,neue Pfarrhof‘ der Gemeinde Kinsau. © Osman

Immer mehr Pfarrhöfe stehen leer. Was tun mit den oft schönen alten Gebäuden? In lockerer Folge stellt der KREISBOTE Beispiele für gelungene Umnutzungen vor. Heute sind wir in Kinsau zu Gast.

Kinsau – Allein der Flur im ersten Stock ist mit seinen 65 Quadratmetern so groß wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die breiten Bodendielen in den Räumen wären heute unbezahlbar. Das Treppenhaus zieren Arkaden mit Rundbögen, es gibt prachtvolle Stuckdecken, Barocktüren mit geschmiedeten Beschlägen und im Dachstuhl deutlich mehr Holz als nötig. Kein Zweifel, der alte Pfarrhof in Kinsau atmet Wohlstand. Bei seiner Erbauung spielte Geld keine Rolle.



„1708 gab es hier ein Marien­wunder“, erzählt Bürgermeister Marco Dollinger. Auf der Wange einer Marienstatue in der Dorfkirche waren herabrinnende Tränen gesichtet worden. Kurz danach setzten angebliche Wunderheilungen ein. In den folgenden Jahren strömten Wallfahrer nach Kins­au und ließen reichlich Geld im Ort. Was also lag näher, als mit einem imposanten Pfarrhof den Reichtum zu demonstrieren?



Etwa 25 Pfarrer lebten im Laufe der Jahrhunderte in dem zwischen 1739 und 1741 errichteten Gebäude. Der letzte starb am Heiligen Abend 1965 und hinterließ seine Haushälterin, Fräulein Frieda Semmelroth (auf diese Anrede soll sie Wert gelegt haben). „Sie war der gute Geist im Haus“, erzählt Dollinger. Selbst im hohen Alter stieg sie mit Eimern auf den Dachboden, um eindringenden Regen aufzufangen.



Ohne den Einsatz von Frieda Semmelroth wäre es um das Haus vermutlich bald noch schlechter bestellt gewesen, denn nach dem Tod des letzten geistlichen Bewohners investierte die Kirche nichts mehr in die Instandhaltung. Der ehemals prächtige Pfarrhof verkam zur Bruchbude. So blieben ihm allerdings auch die Bausünden der 1970er Jahre erspart.



Für die Gemeinde Kinsau sei immer klar gewesen, dass das ortsbildprägende Gebäude erhalten werden müsse, erzählt Dollinger, dessen Großvater schon Kinsauer Bürgermeister war. „In seiner Amtszeit wurde für 12.000 Mark das Dach erneuert.“ 2013 gelang es der Gemeinde dann, den Pfarrhof für 50.000 Euro von der Diözese Augsburg zu erwerben. „Wir wollten, dass das Gebäude genutzt wird und für die Öffentlichkeit zugänglich ist.“



Gemeinsam anpacken

1,3 Millionen Euro flossen in die Sanierung, weitere 300.000 Euro in die Gestaltung der Außenanlagen. 45 Prozent der Kosten erhielt die Gemeinde an Zuschüssen, den Rest zahlte sie aus eigenen Mitteln. Hinzu kam der ehrenamtliche Einsatz vieler Kinsauer Bürger, die Dachboden und Keller ausräumten, Schutt abtransportierten, alte Farbschichten von den Wänden wuschen. Wer nicht selbst mit anpacken konnte, spendete Geld – oder brachte Kuchen für die Helfer vorbei.



Für die gelungene Sanierung nahm Bürgermeister Marco Dollinger 2019 die Bayerische Denkmalschutzmedaille in Empfang. © Osman

Die Sanierung geschah effektiv, behutsam und denkmalschutzkonform. Geheizt wird mit Fernwärme, manche Stromleitung wurde auf Putz verlegt und geschickt hinter modernem Lampendesign verborgen. Für die Barrierefreiheit wurde ein Aufzug eingebaut – an dezenter Stelle, wo früher ein Plumpsklo war. „Wir haben darauf geachtet, die Eingriffe ins Gebäude so niedrig wie möglich zu halten“, berichtet Dollinger.



Heute ist der Pfarrhof ein ,Haus für alle‘. Die Hälfte des Erdgeschosses darf nach wie vor die Kirche nutzen, doch die andere Hälfte und der erste Stock sind Räumlichkeiten der Gemeinde. Es gibt einen Raum für Vereine und ein Pfarrhof-Café, das man für Veranstaltungen mieten kann. Im ersten Stock befinden sich das Bürgermeisterbüro, der Sitzungssaal und ein Trauungszimmer. Bürgermeister Dollinger arbeitet gerne hier. Auch wenn er mit Esoterik nichts am Hut hat – der Pfarrhof hat nicht nur für ihn eine besondere Atmos­phäre. Als gelernter Schreiner bewundert er die Handwerkskunst, die im Gebäude steckt – zum Beispiel zwei aus der Bauzeit erhaltene Fenster, die noch immer hundertprozentig schließen.