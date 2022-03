Wie in Epfach Sitzmöbel für das »Haus der Vereine« finanziert werden

Von: Johannes Jais

Leistete am Samstag einen gewichtigen Beitrag zur Epfacher Alteisensammlung: Matthias Spindler, der den alten Mörtelmischer mit dem Frontlader zum Container brachte. © Jais

Epfach – „Altes Eisen für neue Stühle“ – so lautet das Motto für eine Sammlung, die am Samstagvormittag in Epfach über die Bühne ging. Hintergrund: Im Haus der Vereine sollen die alten Stühle, die zum Teil an den Kanten schon abgesplittert sind, nach 50 Jahren ersetzt werden.

Es handelte sich um die erste Alteisen- und Schrottsammlung in Epfach seit mehreren Jahren. Eigentlich kümmert sich darum vielerorts die Feuerwehr. Doch in der Ortschaft am Lech ist das anders. Da tun sich vier Vereine zusammen: nämlich diejenigen, die sich um den Betrieb des Hauses der Vereine kümmern und für die Beschaffung der neuen Stühle sorgen.



So riefen der Turn- und Sportverein, die Abodiacum-Schützen, die Landjugend Epfach sowie der Trachtenverein „Lech­roaner“ dazu auf, Alteisen und Schrott abzugeben. Es sollt am Samstagvormittag gut sichtbar an den Straßenrand gestellt oder direkt zum Container gegenüber Landtechnik Eglhofer gebracht werden. Wer größere Mengen oder schwere Objekte hat, konnte sogar einen Abholservice bestellen.



Landwirt Matthias Spindler nahm diesen Service nicht in Anspruch, um seinen ausrangierten Betonmischer zum Benefiz-Schrott zu bringen. Er kettete ihn einfach an den Frontlader seines Bulldogs und fuhr das alte Eisen zur Sammelstelle. Und dort war er beileibe nicht allein.



„Der große Container war randvoll,“ berichtete Markus Martin aus Epfach. Zehn Helfer waren bei der Schrottsammlung – die erste seit 2015 – im Einsatz. Unter anderem wurde eine alte Sämaschine abgegeben. Ansonsten war viel Kleinzeug wie Schrauben und kleine Metallleisten dabei.



Der Erlös ist für die Beschaffung von 220 Stühlen im Haus der Vereine. Zuerst wird heuer aber eine neue Heizung eingebaut; die alte ist von 1972.