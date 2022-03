Wie ist es, als Jüdin in Landsberg zu leben?

Landsberg – Erst vor Kurzem taucht an einer Landsberger Haustür ein Zettel auf. Darauf zu lesen: „Hier wohnen die neuen Juden.“ Der Auslöser ist eine Auslage in einem Geschäft mit angeblich anti­semitischem Inhalt. Nachbarn des Geschäfts beschweren sich darüber – und finden daraufhin besagten Zettel an ihrer Haustür. Dass Antisemi­tismus auch in Landsberg und in letzter Zeit wieder stärker zu spüren ist, weiß auch Anja. Sie ist Jüdin, lebt diese Kultur – und wird deshalb beleidigt und bedroht. Ihren richtigen Namen möchte sie öffentlich nicht lesen. Denn die Schülerin hat Angst vor Übergriffen.

Anja ist keine Jüdin im orthodoxen Sinn: Ihr Vater ist Jude, ihre Mutter, bei der sie aufwächst, nicht. „Aber in liberalen Gemeinden wie der Gemeinde in München, wo ich auch die Synagoge besuche, gilt diese strenge Regelung nicht.“ Als Teenager war ihr das Judentum fern. Sie ist sogar katholisch getauft, aber „der erste Move, als ich 18 wurde, war auszutreten.“ Wenn sie als Teenagerin ihren gläubigen Vater besucht, lebt sie dessen Kultur mit. „Ich habe das Judentum nie aufgedrückt bekommen“, sagt sie. „Es war eher so ein „Casual-Ding“. Etwas, woran sie auch viele glückliche Erinnerungen habe. Vor einem Jahr wendet sich Anja dem Judentum bewusst zu. Und lebt diese Kultur im liberalen Sinn. „Ich habe keine getrennten Geschirre zuhause“, sagt sie auf die Frage nach koscherem Essen. „Und ab und zu habe ich auch Lust auf ein Schinken-Käse-Toast.“



Die Kultur leben



Ihre Partnerin werde demnächst zum Judentum konvertieren – etwas, was im orthodoxen Judentum, das Homosexualität ablehnt, überhaupt nicht möglich wäre. Und wie hält sie es mit Gott? Insgesamt glaubt Anja zwar an eine Art „göttliches Wesen“. Aber ihr geht es vor allem um die Tradition, die Kultur. „Darin erlebe ich viel Schönheit“, sagt sie. Schönheit birgt für Anja zum Beispiel das Sabbat­mahl am Freitagabend: das einfache Essen mit dem Challa, dem Zopfbrot, die Ruhe und Entspannung, das Zusammensein mit der Familie: „Da legt man dann auch endlich mal das Handy weg“, sagt sie und lacht.



Ihre Kultur trägt sie sichtbar, als Davidstern an einer Kette um den Hals. Und wird deshalb angegriffen. „In der Schule bekomme ich schon mal ein abfälliges ‚Ach, ein Jude‘ oder auch ganz direkt „Scheiß Jüdin!“ zu hören“. Im Palästina-Israel-Konflikt wird sie sofort auf die Seite Israels geschoben, „aber da geht es um etwas komplett anderes als Religion.“ Sie sehe die Politik Israels auch durchaus kritisch.



Fehlender Respekt



Als Anja ihre Seminararbeit über die Shoa schreibt, sagt einer der Lehrer, sie habe „eine unwissenschaftliche Meinung“ zu dem Thema. In der 8. Klasse geht sie nicht mit beim Besuch des KZs Dachau – bekommt aber nachher auf Instagram einen Film einer Mitschülerin zu sehen, die sich in der Gaskammern stehend vor der Kamera präsentiert. „Und es gibt ja auch immer wieder die Leute, die Selfies vor den Eingangstoren der KZs machen. Das ist einfach wahnsinnig respektlos.“ Deshalb ist Anja auch überzeugt, dass das Thema Holocaust erst in der neunten Klasse oder, wenn möglich, in höheren Klassen nochmals auf dem Lehrplan stehen sollte.



Bei einer Veranstaltung droht ein Mann, auf ihre Kette zeigend, mit „Dich schlag ich gerne!“ Oder sie bekommt zu hören, dass Juden „die wahren Nazis“ seien. Was aktuell auch massiv mehr werde, sei der Antisemitismus im Netz, mit „den Rothschilds“, der angeblichen jüdischen Weltherrschaft und ähnlichen Narrativen.



Da müsste doch das Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gerade recht kommen? „Nicht wirklich“, sagt Anja. Es gehe doch darum, das Thema Judentum konstant präsent zu halten, nicht nur in einem ‚Festjahr‘. „Die Kulturen müssen einfach viel mehr ineinandergreifen.“ Das sei ähnlich wie bei sozialem Wohnraum, der nur in bestimmten Stadtteilen angeboten werde – und ein Vermischen der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten ausschließe.



Generell sieht die Landsbergerin es eher skeptisch, wenn Deutsche Veranstaltungen zum Thema Judentum machen. Oft kämen dabei Klischees heraus. „Für mich hat das manchmal so etwas von ‚Du musst das tun‘“. Ihr sei es wichtig, dass Deutsche daran gedenken, was sie getan haben, sich „ihres Teils der Geschichte“ bewusst werden. Es gehe nicht darum, dass ein heute 50-Jähriger sage „Ich bin schuld“. Sie wünsche sich keine Entschuldigung, sondern dass man sich seiner Schuld bewusst werde. „Denn schuldig bist du dann, wenn du vergisst“.