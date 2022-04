Wie Kaufering im Bereich Solarenergie dasteht

Von: Andrea Schmelzle

Die Stromerzeugung mittels Photovoltaik – hier Kaufering – ist im Landkreis von 2011 bis 2018 um 95 Prozent gestiegen. Dennoch ausbaufähig, sagt die aktuelle Energiebilanz. © Archivfoto: Spörer

Kaufering – Erneuerbare Energien sind ein zentrales Thema im Zuge der bevorstehenden Energiewende. Für den Landkreis Landsberg als „Sunshine-State“ spielt die Sonnenenergie dabei die größte Rolle. Im Zuge ihrer Solarkampagne, die die Landsberger Energieagentur LENA gemeinsam mit dem Landkreis schon im vergangenen Jahr für sämtliche 31 Landkreis-Gemeinden gestartet hat, geht es nun nach Kaufering. Auf der Gemeinderatssitzung vergangenen Mittwoch erläuterte Dr. Peter Koch, stellvertretender Vorsitzender von LENA , Status und Potenzial der Marktgemeinde.

Als tendenziell eher städtische Gemeinde mit einer hohen Bevölkerungsdichte und einem geringen Flächenanteil nehme Kaufering eine besondere Rolle ein, erklärt Koch. Dazu komme ein hoher Anteil Gewerbetreibender und Industriebetriebe (etwa Hilti) – und „die verbrauchen viel Strom“. Der Gesamtverbrauch werde umgesetzt auf den Pro-Kopf-Anteil. So sei es zu erklären, dass dieser in Kaufering bei etwa 7.000 kWh pro Jahr liege – im Vergleich zu anderen, dörflicheren Gemeinden mit nur etwa 2.000 kWh pro Jahr.



Wenn man sich nun den Anteil der erneuerbaren Energien daran anschaue, müsse man das im Hinterkopf haben, meint Koch. Bei einem Gesamtstromverbrauch von 69 GWh pro Jahr liege der Anteil der regenerativen Energien (ohne Wasserkraft) bei 26 Prozent. Rechne man die Wasserkraft aus dem Lech hinzu, liege man bei 154 Prozent. Was eigentlich „unfair“ sei, so Koch, denn der Lech sei ja eine überregionale Stromquelle. Ohne die Lech-Energie liege Kaufering damit bei dem Einsatz erneuerbarer Energien bisher niedriger als der Schnitt im Landkreis sowie ganz Deutschland.



Im Zuge der Energiewende brauchen wir in Deutschland dreimal so viel Strom wie bisher, um klimaneutral zu werden, erörtert Koch. Im Landkreis, mit einer durchgängig sehr hohen Sonnenscheindauer, sei es im Wesentlichen die Sonnenenergie, die man nutzen werde. In Kaufering liege deren Nutzung bei jährlich etwa 1,2 Kilowatt-Peak (Höchstleistung einer Fotovoltaik-Anlage, kWh) pro Kopf. „Im Jahr 2045 bräuchten wir jedoch 10 kWp pro Einwohner“, so Koch. Jeder Kauferinger könne dazu beitragen, dass der Anteil steige: mit eine PV-Anlage auf dem Dach, „dann wäre uns schon geholfen“. Nun habe aber nicht jeder ein Einfamilienhaus und damit auch kein Dach. Das ‚Solar-Leck‘, was übrig bleibt, müsse man eben „rausstellen“, auf Freifeldanlagen. Der Bedarf dafür liege für Kaufering bei circa 64 Hektar, was 3,6 Prozent der Gemeindefläche entspreche. Im übrigen Landkreis liege hier der Schnitt bei unter einem Prozent.



Welche Möglichkeiten, aber auch welche Einschränkungen es für den Bau von Solaranlagen für Hausbesitzer oder für Großanlagen auf Freifeld und Dächern gibt, das erläuterten Koch und seine Kollegen von LENA am 12. April um 19.30 Uhr auf einem Infoabend in der Kauferinger Lechauhalle.