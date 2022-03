Landsbergs neue Gesundheitszentren

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das MediCarré mit Wohnungen und Praxen an der Ecke Katharinen-/Schongauer Straße in Landsberg soll zum Jahreswechsel eröffnet werden. © Bayerische Landessiedlung

Landsberg – Katharinenstraße, Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße, Spitalfeldstraße – das Angebot an Gesundheitsversorgung in der Stadt Landsberg entwickelt sich gewaltig. An allen drei genannten Standorten sind neue medizinische Praxen geplant beziehungsweise schon im Bau.



In der Katharinenstraße soll es bereits Ende dieses Jahres soweit sein. Hier baut die Bayerische Landessiedlung (BLS) am Schongauer Dreieck das sogenannte MediCarré, ein Ärzte- und Wohnhaus in der Nord-West-Ecke der ehemaligen Saarburgkaserne. Damit wird das Ensemble Katharinen-­Carré nun komplettiert. Es umfasst bisher eine Wohnanlage aus zwei Häusern mit insgesamt 60 Eigentumswohnungen.



Seit dem vergangenen September laufen nun die Arbeiten zur Errichtung des dritten Bauteils. Hier sollen rund 2.000 Quadratmeter an Praxis- und Büroflächen geschaffen werden. In eine der Praxen – soviel steht schon fest – wird ein Augenarzt einziehen. BLS-Geschäftsführer Andreas Bauch spricht von einem „regional renommierten Akteur im Bereich der Augenheilkunde mit jahrelanger Erfahrung und entsprechender Kompetenz“. Das Leistungsspektrum der Praxis soll nicht nur die klassische augenmedizinische Versorgung und Vorsorge umfassen, sondern auch das gesamte Spektrum an operativen Eingriffen am Auge.



Als weiterer Mieter wird die radiologische Privatpraxis H15 in das Gebäude an der Schongauer Straße einziehen und dort neben Augsburg ihren zweiten Standort eröffnen. Schwerpunkt soll die Kernspintomographie sein, wobei nach Angaben der Bayerischen Landessiedlung durch den Zusammenschluss vieler Radiologen und die Vernetzung mit anderen radiologischen Praxen die Abdeckung nahezu aller Bereiche der Radiologie und Nuklearmedizin sichergestellt werden soll.



Insgesamt seien inzwischen 60 Prozent der Praxisfläche im Ärztehaus vermietet, teilt der Bauträger mit. Gespräche mit weiteren Mietinteressenten laufen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des MediCarré sind für den anstehenden Jahreswechsel geplant.



Gesundheitscampus



Ein weiteres Facharztzentrum soll auf dem Gelände des Klini­kums Landsberg entstehen. Dort, wo bisher die Verwaltung, die Pflegeschule und das Gesundheitsamt sind, ist bis 2025 die Errichtung eines „Gesundheitscampus“ mit Facharztzentrum (ohne Hausärzte), Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ), Apotheke und Sanitätshaus geplant – wie im KREISBOTEN berichtet. Das Interesse sei groß, teilte Klinikums-Geschäftsführer Marco Woedl im Rahmen eines Pressegesprächs Ende vergangenen Jahres mit. Man sei bereits mit 19 Fachärzten in Verhandlung, die sich dort niederlassen wollen.



Ein neues Gesundheitsangebot bekommt auch der Landsberger Osten. An der Ecke Spital­feld-/Ziegeleistraße, wo derzeit noch Berufsschüler parken, ist ein Büro- und Gesundheitszentrum geplant, wie kürzlich im Bauausschuss des Stadtrats bekannt wurde. Welche medizinischen Angebote dort unterkommen sollen, ist noch offen.