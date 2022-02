Wieder Allgemeinverfügung für Landsberg

Von: Susanne Greiner

Auch Anwohner in der Landsberger Altstadt wenden sich gegen die nicht angemeldeten Versammlungen der Maßnahmen-Kritiker. Veranstaltungen werden verschoben und Gewerbetreibende klagen über Umsatzeinbußen. (Archivbild) © Schwaiger

Landsberg - The same Procedure as every Monday: Das Landratsamt erlässt für Montag, 21. Februar, eine Allgemeinverfügung (AV). Sie verpflichtet Teilnehmer des nicht angemeldeten, aber geplanten „Spaziergangs“ zum Tragen einer FFP2-Maske. Zudem ist wiederum der Bereich um den Marienbrunnen auf dem Hauptplatz zwischen 17 und 20 Uhr für die Teilnehmer dieser Versammlung gesperrt, da dort wieder eine Gegendemonstration stattfinden wird. Zu lesen ist die AV im Amtsblatt Nr. 15.

Dabei habe der Versammlungsleiter der geplanten und nicht angemeldeten Versammlung auf das Einhalten dieser Pflicht einzuwirken, zum Beispiel durch Durchsagen oder auch Ordner.

Das Landratsamt bezieht sich in seiner Begründung auf die Polizeiberichte der vorhergehenden Montags-Versammlungen der Coronamaßnahmen-Kritiker. Bereits Ende Januar sei bei der nicht angemeldeten Versammlung der Mindestabstand nicht mehr eingehalten worden. Auch am letzten Montag sei die angeordnete Maskenpflicht nicht von allen Teilnehmern befolgt worden (den betreffenden Artikel lesen Sie hier). Auch am vergangenen Montag habe die Polizei schon im Bereich der Sandauer Brücke zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Weiterhin hätten zwei Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung unerlaubte Messer mitgeführt.

Zudem habe man diverse Veranstaltungen für den Montagabend abgesagt. „Hauptgrund hierfür ist nach deren Angabe insbesondere die Angst der Kund/innen und Teilnehmer/innen vor Ansteckungen, da innerhalb der unangemeldeten Versammlung durchgehend keine Masken getragen werden. In weiten Teilen der Innenstadt haben die Passant/innen auch keine Möglichkeit, der Versammlung mit dem notwendigen Abstand fern zu bleiben, da hierzu schlicht kein Platz vorhanden ist.“

Die räumliche Trennung der beiden Versammlungen sei weiterhin einzuhalten, begründet das Landratsamt, da so beide friedlich ablaufen könnten. Der angemeldeten Versammlung auf dem Hauptplatz sei hierbei Vorrang einzuräumen. Die Maskenpflicht sei aufgrund der immer noch hohen Inzidenz im Landkreis, aber auch der angespannten Lage im Klinikum Landsberg berechtigt (Dazu mehr hier). Denn bei „unkontrollierten und unkoordinierten Zusammenkünften“ bestehe nach wie vor ein hohes Ansteckungsrisiko. „Auch die Intensivstation des Klinikums ist nach wie vor gefordert, es ist viel zu früh für eine Entwarnung, zumal dem Landratsamt Landsberg auch wieder vermehrt Infektionen durch die für schwerere Krankheitsverläufe verantwortliche Delta-Variante gemeldet werden.“

Zudem komme es bei Omikron häufiger zu Impfdurchbrüchen und Reinfektionen nach Genesung als bei den vorhergehenden Varianten. Da die Infektionen „gerade im Falle bereits erfolgter Auffrischungsimpfungen“ öfter symptomlos verliefen, steckten sich vulnerablen Personen oder Ungeimpfte häufiger an. Auch auf die noch höhere Ansteckungsrate des bereits in anderen europäischen Ländern häufiger auftretenden Sybtyp Omikron BA.2 weist das Landratsamt hin. FFP2-Masken würden auch bei fehlendem Mindestabstand hier Ansteckungen effektiv verhindern.

Die AV im Amtsblatt Nr. 15 ist hier nachzulesen.