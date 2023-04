Wieder ein Radunfall in der Landsberger Katharinenstraße

Von: Susanne Greiner

Zum Glück nur ein Sachschaden bei einem Rad-Auto-Unfall in der Katharinenstraße. © jahmaica/PantherMedia

Landsberg - Zum Glück ist der 72-jährigen Autofahrerin und auch dem 27-jährigen Radfahrer nichts passiert. Bei einer Kollision von Rad und PKW in der Katharinenstraße am vergangenen Samstagnachmittag gab es aber einen Sachschaden von 3.500 Euro

Eine 72-jährige Landsbergerin sei mit ihrem Pkw gegen 16 Uhr die Katharinenstraße in westliche Richtung gefahren und in die Museumsstraße abgebogen, meldet die Polizei Landsberg. Dabei übersah sie den 27-jährigen Rennradfahrer, ebenfalls aus Landsberg, der stadteinwärts unterwegs war. Es kam zur Kollision. Der Rennradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Rennrad und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.