Marcel Schrötter #23: »Stinksauer« nach Sturz in England

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Flog auf Platz 13 liegend in Kurve 13 des „Circuit Silverstone“ aus dem Rennen: Marcel Schrötter, Moto2-WM-Pilot aus Pflugdorf, musste erneut ohne Punkte die Heimreise antreten. © Glänzel

Pflugdorf/Silverstone – Erst Assen jetzt Silverstone: Und jeweils das gleiche unerfreuliche Rennende für Marcel Schrötter. Nach der fünfwöchigen Sommerpause, der längsten in der Geschichte der Motorrad-WM, wollte der Pflugdorfer Motorrad-Profi auf dem „Circuit Silverstone“ den Sturz vom Rennen in Holland vergessen machen. Doch auch dieser Sonntag wurde für den bayerischen Moto2-Piloten beim dritten Saisonsieg des Spaniers Augusto Fernandez, dem neuen WM-Spitzenreiter, zu einem „gebrauchten Tag“.

Der 29-jährige Kalex-Pilot fiel beim Start gleich mal vom 9. auf den 13. Platz zurück. Dafür hätte es wenigstens noch drei WM-Punkte gegeben, doch die vergab Marcel Schrötter zwei Runden vor dem Rennende. Auf Platz 13 liegend stürzte er in Kurve 13 – wieder keine Punkte!



„Das Rennen begann gleich mit einer nicht so guten, ersten Runde“, so der Pflugdorfer hinterher. „Es waren alle Wege nach vorne verschlossen, manchmal war ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte gar nicht so schnell gucken und war weit hinten. Zudem hat mir der Sturz über das Vorderrad am Samstag zusätzlich etwas Vertrauen geraubt. Mein Rennen war im Prinzip schon am Anfang gelaufen, obwohl meine Pace gar nicht so schlecht war. Später, als ich zusammen mit Tony Arbolino gefahren bin, war es wirklich nervig. Ich konnte deutlich schneller fahren als er, aber er klebte an mir wie eine Klette. Es war unheimlich schwer, ihn zu überholen und er hielt mich in den Kurven auf.“



Und dann der Sturz: „Der Crash war völlig unnötig. In dieser Situation habe ich gar nicht versucht an ihn vorbeizugehen, sondern diese Kurve vorbereitet, um mit viel Schwung herauszukommen. Dabei ist mir das Vorderrad weggerutscht. Das ist sehr ärgerlich, denn dadurch gingen wichtige Punkte verloren. Deswegen bin ich stinksauer, auch wenn es insgesamt kein guter Renntag hier in England war. In Silverstone tue ich mich einfach immer schwer. Schade, dass ich so in die zweite Saisonhälfte gestartet bin.“



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse ist Marcel Schrötter nach zwölf von insgesamt 21 Rennen mit 88 bisher eingefahrenen Punkten auf den 7. Platz zurückgefallen.





Das nächste Rennen findet am Sonntag, 22. August, in Spielberg (Österreich) statt. Es ist das zweite „Heimrennen“ für Schrötter. „Eine Strecke, die mir liegt“, sagt er. ServusTV überträgt wie immer live.