Wieder Vernissage am Landsberger Kunstautomat

Freuen sich auf die erste Vernissage nach langer Pause: die beiden Betreiber des Landsberger Kunstautomats, Elke Jordan und Gregor Netzer. © Netzer

Landsberg – Sie haben gefehlt, die Vernissagen am Landsberger Kunstautomat. Am 1. April ist es endlich wieder soweit: Die neue ‚Kunstfüllung‘ wird vorgestellt. Die Betreiber Elke Jordan und Gregor Netzer freuen sich, ihr Publikum mit Kunst und Musik – „Felix Kohlscheen & Friends“ – am Spitalplatz begrüßen zu dürfen.

Der Schacht glänzt auch in der 19. Spielzeit des Automaten durch Vielfältigkeit, sowohl in der Herkunft der Künstler als auch in den verwendeten Materialien. Und anscheinend hat der Automat ein Herz für Hochstapelei: Denn Künstler F fälscht in seiner Serie Bilder von Netzer auf Bibeldünndruckpapier. Fake oder Original von F?



Ein eigenes Kunstwerk gestalten, dazu will Joachim Skambraks aus München anregen. Eine Schachtel ist befüllt mit Text- und Grafikkarten, dazu gibt es Bildkarten von zwei weiteren Künstlern. Jede Box wird zum spielerischen Kunstgenuss. Silvia Lobenhofer aus Offenhausen hat sich dem Glas verschrieben. Ihr „Haus im Grünen“ aus Glas und Metall kann Hoffnungs- und Traumort werden. Der aus Wuppertal stammende Guido Scholz hat bei seinen „kleinsten Kleistercollagen“ Papier und Zeitungselemente zusammengefügt und nachbearbeitet. Alexander Klein gestaltet mit Dingen, die Geschichten erzählen. Für „Spannungen“ hat der Schongauer eine Küchenschrank-Rückwand zurechtgesägt, auf der Nägel mit Hilfe einer Schnur Bilder spannen. Art Loechle schafft mit wenig Linien und Worten scheinbar Leichtes. Auf einer Holzplatte kurze Sätze meist nur aus drei Worten mit farbigen Zeichnungen komponiert.



Um 18 Uhr wird der Automat am Freitag eröffnet – mit neuer Kunst für fünf Euro.