Wunder bei Kirchenrenovierung

Von: Dieter Roettig

Kupferdeckel und der Engel auf dem Taufstein des Weilheimer Bildhauers Franz Xaver Schmädl stammen noch aus dem Jahr 1747. Darauf sind Kirchenpfleger Jürgen Zirch, Pfarrer Josef Kirchensteiner und Prof. Manfred Lux (von links) besonders stolz. © Roettig

Dießen – Neben dem Marienmünster gehören acht weitere Kirchen zur Pfarreiengemeinschaft Dießen und auch die gilt es zu erhalten. So wie die Pfarrkirche St. Nikolaus in Dettenschwang, die vom berüchtigten „Zahn der Zeit“ nicht verschont wurde. Jetzt ist die fällige Generalsanierung abgeschlossen und die Kirche wird am 17. Juli mit einem feierlichen Pontifikalgottesdienst von Diözesanbischof Dr. Bertram Meier wiedereröffnet.

Stolz präsentierten Pfarrer Josef Kirchensteiner, Kirchenpfleger Jürgen Zirch und Architekt Prof. Manfred Lux bei einer Vorbesichtigung das fertige Kunstwerk. Verbunden mit einem echten Wunder, das bei solch diffizilen Arbeiten sehr selten vorkommt: Die Gesamtkosten in Höhe von 857.252 Euro für die Außen- und Innensanierung blieben unter den veranschlagten 900.000 Euro.



Den Löwenanteil hat die Diözese Augsburg aus Kirchensteuermitteln übernommen, 30 Prozent musste die Pfarreiengemeinschaft Dießen aufbringen. Darunter fielen Zuschüsse vom Denkmalschutz, der Sparkassenstiftung oder der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung der Augustiner-Brauerei. Sie hat die Kompletterneuerung der historischen Buntglasfenster bezahlt (der KREISBOTE berichtete). „Auch die Spendenbereitschaft der Dettenschwanger Bürger war beachtlich, weil sie sich mit ihrer Kirche identifizieren“, freute sich Jürgen Zirch.



Er lobte besonders die örtliche Freiwillige Feuerwehr, die die wertvollen Figuren und das Mobiliar abgebaut und in ein Übergangslager transportiert hatte. Somit konnte man im Innenraum problemlos ein Gerüst aufbauen. Es diente einerseits zur Sicherung der Dach- und Außensanierung, wurde aber auch bei den anschließenden Innenarbeiten genutzt. Es galt Schäden am Putz und an der Stuckdecke zu beseitigen sowie die Wände mit leuchtendem Kalkweiß zu streichen. Die neue dimmbare Beleuchtung mit mundgeblasenen Gläsern betont die Freskenmalerei. Laut Pfarrer Kirchensteiner gebe es im gesamten Landkreis keine so großartigen Fresken aus der Zeit des Neubarock wie in St. Nikolaus. Das Deckengemälde mit der Aufnahme Marias in den Himmel, den vier Evangelisten im Chorraum und den Personifikationen der vier Kardinalstugenden (Klugheit, Gerechtigkeit, Starkmut und Mäßigkeit) wurde 1901 von keinem Geringeren als Leonhard Thoma geschaffen. Sein berühmtestes Werk ist das Hochaltarbild der St. Anna-Basilika in Altötting. Zum Schutz dieser Kunstwerke darf der Kirchenraum nicht beheizt werden.



Zur Innenraumsanierung gehörte auch das Anbringen von Absturzsicherungen auf den Brüstungen der Emporen, eine neue Lautsprecher- und Alarmanlage sowie eine LED-Anzeigetafel.



Besonders kompliziert sei die Sanierung des maroden Kirchendachs gewesen, erzählte Architekt Lux. Vom löchrigen Kupferdach sei bereits Wasser auf den Dachboden getropft. Es habe Spannungsrisse gegeben und teils seien die Halterungen abgebrochen. Dachstuhl, Decken- und Zerrbalken waren teilweise marode und mussten erneuert werden. Eine Hintergrundbelüftung wird künftig verhindern, dass sich unter dem Dach Staunässe bildet. 400 Quadratmeter Kupferdach wurden schlussendlich erneuert. Bei der Begutachtung des 44 Meter hohen Turms hat man nur ein paar Risse im Kupfer festgestellt, die gekittet werden konnten.



Die St. Nikolaus-Kirche wurde 1516 erbaut und 1746 erweitert, brannte aber 1875 samt dem Pfarrhof nieder. Nur die Außenmauern blieben erhalten, sodass noch im selben Jahr mit dem Wiederaufbau in der heutigen Form begonnen werden konnte. Zum Glück bekam die Pfarrgemeinde damals von der Hechenwanger Martinskirche drei Altäre sowie diverse Christus-, Apostel- Engelsfiguren geschenkt, heute unschätzbar wertvolle Kunstwerke.



Die sind in frischem Glanz zu bestaunen bei der Neueröffnung am 17. Juli. Sie beginnt um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen auf dem Kirchplatz, gefolgt von einer Kirchenführung mit Pfarrer Josef Kirchensteiner. Der Pontifikalgottesdienst mit Bischof Dr. Bertram Meier beginnt dann um 16 Uhr.