DELOS Erfolgsrezept: Familienfreundlichkeit

Von: Dieter Roettig

Zwischen den Skulpturen des Ehepaars Herold: DELO-Personalchefin Heidrun Hausen (links) und IHK-Referatsleiterin Elfriede Kerschl mit Besuchern der „Familienpakt“-Veranstaltung. © Roettig

Windach – Für Wintersportler ist die Handhabung des Skipasses ein Kinderspiel. Er funktioniert aber nur dank eines elektrisch leitfähigen Klebstoffes, der bei fast allen Pässen in Europa von der Windacher Firma DELO kommt – so fein dosiert, dass ein Liter für zwanzig Millionen Liftkarten reicht. Diese und andere imposante Zahlen erfuhren die Gäste der IHK und des Familienpaktes Bayern beim Besuch in der Windacher Firmenzentrale der DELO Industrie-Klebstoffe.

Anlass war die Vorstellung des Personal-Konzeptes von DELO und die Endrundenteilnahme am Familienpakt, einer Gemeinschaftsaktion des Bayerischen Wirtschafts- und des Familienministeriums. Unter den Gästen auch Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg.



DELO-Personalchefin Heidrun Hausen konnte mit Stolz verkünden, dass allein mit den 200 Neueinstellungen im letzten Geschäftsjahr knapp tausend Mitarbeiter für den Hersteller von Industrieklebstoffen, Dosiersystemen und LED-Aushärtungslampen tätig sind, davon 42 Prozent Frauen. Insbesondere die „drei S“ stünden für den Erfolg des Recruitings: Sicherheit des Arbeitsplatzes, Soziale Begegnungen sowie die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Denn die DELO-Klebstoffe finden sich auch in Smartphones, Tablets, Bankkarten, Autos, Flugzeugen oder Fotovoltaikanlagen. Bei der Chipkartenverklebung gilt DELO als Weltmarktführer. Kunden sind unter anderem Daimler, Bosch, Osram, Siemens, Sony oder Huawei.



Zu der hohen Mitarbeiterzufriedenheit trägt laut Hausen die flexible Arbeitszeit bei, ebenso der Ausgleich von Überstunden über ein Gleitzeitguthaben. Durch ein Homeoffice-Angebot sei es den Mitarbeitern zudem möglich, mindestens einen Tag pro Woche zuhause zu arbeiten. Kein Wunder, dass DELO bereits diverse Preise erhalten hat. Unter anderem die Auszeichnung „Great Place to Work“ als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands und im letzten Jahr einen Platz unter den Top 10 bei „Bayerns besten Arbeitgebern“. Auf diese Erfolge könne das eigentümergeführte Unternehmen von Dipl.-Ing. Sabine Herold und Dr.-Ing. Wolf-Dietrich Herold mit Recht stolz sein, so Hausen. Sogar Angela Merkel holte sich einst bei einem Abendessen im Kanzleramt den Rat der Chemieingenieurin Herold.



Beruf und Familie



Elfriede Kerschl, Referatsleiterin bei der IHK für München und Oberbayern, sprach über die Herausforderung von Firmen, in Zeiten des demokratischen Wandels und des Fachkräftemangels neue Beschäftigte zu finden. Erfolg biete da in erster Linie eine familienfreundliche Unternehmenskultur mit familienbewusster Personalpolitik. Nur eine gute Vereinbarkeit des Berufs mit Familie, Privatleben oder auch der Pflege von Angehörigen helfe, als Arbeitgeber zu punkten. Bei DELO managen 41 Mitarbeiter in der Personalabteilung die Wünsche und Vorstellungen von Bewerbern und Beschäftigten. Im Familienpakt Bayern bewiesen Leuchtturmfirmen wie DELO, wie Familienfreundlichkeit und Fachkräftesicherung gelingen können.



Bei einem Rundgang durch das Firmengelände an der „Delo-Allee“ konnten sich die Gäste einen Eindruck von den Produktionsabläufen machen. Hausen und Constantin Mons, Leiter der DELO-Academy, erklärten die Arbeitsschritte, bis eine Bestellung den Weg zum Kunden antreten kann. In die klinisch reinen Labore gab es nur einen Blick von außen.



Zu bestaunen gab es die Urkunde von „Guinness World Records“ und einen Aluminium-Zylinder mit nur 7,12 Zentimetern Durchmesser. Damit wurde DELO Weltrekordhalter beim schwersten je mit einem Klebstoff gehaltenen Gewicht. Ein 220-Tonnen-Autokran hielt einen mit Betonplatten auf 18 Tonnen beschwerten Lkw eine Stunde lang einen Meter über dem Boden. Das gesamte Gewicht hing dabei an diesem Zylinder, auf den gerade mal drei Gramm Klebstoff aufgetragen wurden – somit der stärkste Klebstoff der Welt.



Die Kantine des Weltrekordhalters wird übrigens von einem Weltmeister beliefert. Metzgermeister Michael Moser aus Landsberg, Titelgewinner bei der „World Butcher’s Challenge“ in Sacramento, serviert sogar Vegetarisches.



Vor dem Eingang haben sich die Firmengründer Sabine und Wolf-Dietrich Herold verewigen lassen: Bildhauer Matthias Rodach aus Dießen schuf die Bronze-Skulptur „Das Ehepaar“. Ein beliebtes Fotomotiv, wenn Vertreter der Tochterfirmen aus den USA, China, Singapur oder Japan nach Windach kommen.