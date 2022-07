Für mehr Sicherheit im Windachtal

Von: Toni Schwaiger

Die Sicherheit der Talsperre Windachspeicher soll verbessert werden. Dafür plant das Wasserwirtschaftsamt Weilheim eine Optimierung des Notüberlaufes (rechts). © WWA Weilheim

Finning – Die Sicherheit der Talsperre Windachspeicher rückt vermehrt in den Fokus des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim. Es gilt, für zukünftige Hochwasserereignisse gewappnet zu sein. Die Planungen sind angelaufen.

Der staatliche Wasserspeicher, betrieben von der Weilheimer Behörde, ist in die Jahre gekommen. 1961 bis 1964 errichtet, schützt der 241 Meter lange und 14 Meter hohe Erddamm das Windachtal vor Hochwasser. Der Speicher umfasst verschiedene Anlagenteile zur Bewirtschaftung, wie Korbinian Zanker erläutert. Über zwei Durchlässe im Damm wird gesteuert Wasser in die Windach abgegeben. Die Hochwasserentlastungsanlage (HWE) hingegen springt unge­steuert bei extrem seltenen Hochwasserereignissen an, sie ist der „Notüberlauf“ des Speichers und damit essentiell für die Sicherheit des Bauwerkes und der Unterlieger. Zanker: „Durch die Entlastung wird selbst bei extremstem Hochwasserzufluss ein Überströmen des Dammes verhindert.“



Der Notüberlauf sei bis dato mit einer beweglichen Klappe ausgestattet. Gemäß der gültigen Talsperren-Norm werden an einen solchen „beweglichen Verschluss“ hohe Sicherheitsanforderungen gestellt, betont Zanker. Da eine bewegliche Klappe „versagensanfällig und zudem wartungsintensiv“ sei, plane das Wasserwirtschafts­amt den Umbau der bestehen­den Konstruktion in eine feste Überlaufschwelle. Damit könnten die Forderungen der Norm erfüllt und die Sicherheit des Windachtals bei extrem seltenen Ereignissen weiter verbessert werden.



Momentan werden verschiedene Umbauvarianten der Hochwasserentlastungsanlage an einem physikalischen Modell des Windachspeichers von der TU München getestet. Ziel sei neben der Verbesserung der Anla­gensicherheit auch die Leistungsfähigkeit des Notüberlaufes zu optimieren. Zanker: „Die Versuchsläufe zeigen, dass der Windachspeicher nach den Umbaumaßnahmen für zukünftige Hochwasserereignisse mehr als gewappnet ist und die technischen Anforderungen deutlich übertroffen werden.“



Nach Abschluss der Planungen stehe der Umbau voraussichtlich ab dem Jahr 2024 an.