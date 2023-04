Auf ein Betonier-Bier in den Fuchstaler Gemeindewald!

Von: Johannes Jais

Beim Betonier-Bier: Robert Sing und Projektleiterin Pia Zordick (beide Ingenieurbüro Sing) und Bürgermeister Erwin Karg (rechts) vor dem Fundament der Windkraftanlage 3, dem südlichsten im Gemeindewald Leeder. © Jais

Fuchstal – Die Fundamente für die drei Windräder, die in den nächsten Monaten im Gemeindewald Leeder errichtet werden, sind fertiggestellt. Das war jüngst Anlass für ein ,Betonier-Bier‘ vor Ort, denn Heb­auf-Feiern gibt es bei solchen Anlagen nicht.

Busfahrer Rudi Meier war im Herbst 2015 in Sachen Windkraft schon einmal im Wald unterwegs. Damals mit mehr als 50 Interessierten zu den vier Windrädern im Staatsforst. Jetzt saß er erneut hinter dem Steuer desselben Dreiachsers. Sieben Jahre und sechs Monate später waren die Fundamente der drei Windräder im Gemeindewald Leeder das Ziel.



Die sieben Kilometer lange Anfahrt am späten Nachmittag verlief alles andere als reibungslos. Zunächst kam dem Bus auf der schmalen Straße ins Aschthal ein leerer Betonmischer entgegen. Der musste dann bis zur nächsten Ausweichstelle rückwärtsstoßen.Zwei Kilometer weiter sahen die Leute im Bus voller Schrecken, wie ein voller Betonmischer aufs Bankett und gewaltig in Schräglage geraten war. Ein Glück, dass er nicht tiefer einsank und umfiel, bevor ihn ein Spezialkran barg.



An der Windrad-Baustelle berichtete Projektleiterin Pia Zordick vom Landsberger Ingenieurbüro Sing, dass bei jedem Fundament 750 Kubikmeter Beton benötigt wurden. Und dafür waren mehr als 300 Fuhren Beton erforderlich. Zudem wurden in jedes Fundament mit 24 Meter Durchmesser 90 Tonnen Stahl eingebracht. Die schräg ansteigenden Fundamente seien in der Mitte bis zu 2,80 Meter hoch, erläuterte die Projektleiterin. Generalunternehmer ist, wie schon bei den vier 2016 fertiggestellten Windkraftanlagen im Staatsforst, die Firma Enercon.



Die drei neuen Windräder im Gemeindewald, an denen ab Juli die Rotoren in einer Nabenhöhe von 166 Meter befestigt werden, sind von den vier bestehenden Anlagen im Staatsforst 1,2 Kilometer entfernt. Sie halten aber Richtung Dienhausen, Denklingen und Fuchstal einen Mindestabstand von zwei Kilometern zur Ortschaft ein.



„Querulanten“

Robert Sing, Chef des gleichnamigen Ingenieurbüros, bedauerte beim Betonier-Bier an der Baustelle, dass zwei private Grundstückseigentümer durch ihre Weigerung zur Durchfahrt, beziehungsweise zur Wegeverbreiterung einen deutlich weiteren Weg zur Anlieferung des Materials notwendig machen. Dies bedeute bei jeder Fahrt einfach 2,5 Kilometer mehr, rechnete Sing vor, der zu deftigem Vokabular griff und von „Querulanten“ sprach. .



Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg blickte beim Bier-Umtrunk voraus: Im August werde das erste der drei Windräder in Betrieb genommen. Die Fertigstellung mit der Segnungsfeier als Abschluss sei für Mai kommenden Jahres geplant.



Die drei neuen Windräder sollen eine Gesamtleistung von knapp 17 Megawatt erreichen. Prognostiziert wird ein jährlicher Ertrag von 24 Millionen Kilowattstunden. Dadurch können zirka 6.500 Haushalte mit regenerativem Strom versorgt werden.



Die Investitionssumme liegt bei 21,2 Millionen Euro. Das Eigenkapital in Höhe von 6,5 Mio. Euro teilen sich je zur Hälfte die Gemeinde Fuchstal und die gut 250 Fuchstaler Anteilszeichner. Knapp 15 Mio. Euro werden über Darlehen finanziert.