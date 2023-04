Wintertriathlon-WM: Doppel-Gold für Claudia Bregulla

Von: Sabine Fleischer

Perfekte Bedingungen bei der Wintertriathlon-WM in Skeikampen: Sonnenschein und tiefe Minustemperaturen. Claudia Bregulla belohnte sich mit zweimal Gold. © Beier

Utting – Meterhoher Schnee und Temperaturen bis Minus 18 Grad – trotz Kälte perfekte Bedingungen im norwegischen Wintersportzentrum Skeikampen. Dort haben sich die weltbesten Wintertriathleten der Kategorien Profis und Amateure (Agegrouper) für die World Triathlon Winter Championships vom 23. bis 26. März getroffen. Deutsche Team räumte 13 Medaillen ab, zwei davon Claudia Bregulla aus Utting.

Die Frage nach dem perfekt gewachsten Ski war in diesem Fall eine einfache, da die 250 nominierte Athleten aus vielen Nationen auf die kalten Bedingungen eingestellt waren. Die Uttingerin Claudia Bregulla reiste mit von „Wachspapst“ Thomas Wickel speziell präparierten Rennskiern an, zusammen mit dem zehnköpfigen Nationalteam.



Wintertriathlon basiert auf der Idee, nach einer Runde Laufen mit dem Mountainbike in die Berge zum Skilauf zu radeln. Heute hat jede einzelne Disziplin – Laufen, Mountainbiken und Langlauf – eine separate Runde im Schnee. Die Strecken treffen sich in einem Stadion, in dem sich auch die Wechselzone und der Start-/Zielbereich befinden.



Claudia Bregulla belegte gleich am ersten WM-Tag beim ersten Wettkampf den 1. Platz vor der Konkurrenz aus Österreich und USA: Goldmedaille für den Winterduathlon mit einer Laufstrecke von sechs Kilometern und dem anschließenden Langlaufen über 10,5 Kilometer.



Strahlt über ihre zweite Goldmedaille bei der Wintertriathlon-WM: Claudia Bregulla. © Beier

Nur zwei Tage später war sie erneut gefordert – beim Triathlon mit einer Laufdistanz von 5,4 Kilometern, einer Mountainbikestrecke auf Schnee mit 10 Kilometern und dem abschließenden Langlaufen auf 12,4 Kilometern. Die Profile der Strecken sowohl bei Duathlon als auch Triathlon waren mit 500 Höhenmetern gut gespickt, die Abfahrtspassagen und Anstiege beim Langlaufen „weltmeisterlich anspruchsvoll“, so Bregulla. Die Wettkämpfe forderten den Athleten einiges an konditionellen und koordinativen Leistungen ab.



Der Triathlon war von Beginn an sehr spannend für die Ausdauersportlerin vom SC Riederau. „Die Vorbelastung vom Duathlon war deutlich spürbar, während die norwegische Meisterin mit frischen Beinen startete“, blickt sie zurück. Ihre schärfste Konkurrentin im Feld hatte nämlich am Winter­zweikampf nicht teilgenommen. Zeitgleich mit der Norwegerin und mit Rückstand von zwei Minuten auf die Spitzenreiterin schnallte Bregulla nach Lauf und Bike die Skating-Ski an – eine wilde Aufholjagd begann. In der kam die Norwe­gerin in einer Abfahrt zu Sturz und konnte nicht mehr aufschließen. Dank überragender Langlaufleistung holte Claudia Bregulla fast drei Minuten auf die zweitplatzierte Österreicherin herausholen und konnte ihren Sieg nach 1:50 Stunde in vollen Zügen genießen.



Für die Uttingerin waren die Weltmeisterschaften in Norwegen ein voller Erfolg: zweimal Gold, drittbeste Skatingzeit aller Frauen und viertbeste Frau aller Klassen der Agegrouper.

Und ab in Norwegens Schneelandschaft: die Unerschrockenen beim Lauf des Wintertriathlons. © Beier