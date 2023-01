Sauberes Kaufering

Jung, kreativ und engagiert: „Wir für Kaufering“

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

„Wir für Kaufering“ hat noch viel vor – nicht nur am Fuggerplatz. Von links: Annika Fendt, Tobias Falk, Dwayne Johnson, Johannes Tensing und Fabian Bivec. © Schmelzle

Kaufering – Noch ganz „frisch“ in der Marktgemeinde ist der Verein „Wir für Kaufering“, der aus Mitarbeitern, Freunden und Helfern des Dienstleister-Konglomerats Royal Ink – einem Zusammenschluss aus Tätowierern, Piercern, Designern und anderen Gewerbetreibenden am Fuggerplatz – hervorgegangen ist. Durchgeführte Events und Aktionen können sich schon sehen lassen. Und geplant ist noch viel.

Wie so oft war es die Corona-­Pandemie, die Anstoß für ein Umdenken gegeben hatte. „Als körpernahe Dienstleister waren wir schwer betroffen“, blickt Tätowierer und Royal Ink-Geschäftsführer Tobias Falk zurück. Im Juli 2020, nach der ersten großen Welle, habe man die Räume am Fuggerplatz angemietet. Dienstleistungsbetriebe, die schwer unter Corona litten, sollten unter einem Dach vereint werden, um Mehrwert zu generieren und sich gegenseitig zu helfen. Etliche Freunde aus dem Umfeld von Tätowierer Sebastian Kille hätten bei den Einrichtungs- und Umbaumaßnahmen geholfen – freiwillig, ohne Geld zu bekommen, Tag und Nacht gearbeitet. Falk: „Es war ein enormer Zusammenhalt“.



Während dieser Zeit habe man erkannt, dass „wir es ohne ein Miteinander gar nicht geschafft hätten“. So sei es dazu gekommen, sich regelmäßig zu treffen, die sozialen Kontakte aufleben zu lassen und zu intensivieren. Mehr noch, einen Verein zu gründen, dessen Grundgedanke es sei, füreinander da zu sein, sich zuzuhören, die sozialen Werte hochzuhalten, die auch durch Corona verloren gegangen seien, sagt Falk, der als Ideengeber nun Ehrenvorstand von „Wir für Kaufering“ ist.



„Wir haben realisiert, dass wir diejenigen sein müssen, die aktiv sind, die anpacken, die sich engagieren, um Vorbild zu sein,“ meint Johannes Tensing, Gründungsmitglied und Vereins-Sprecher. „Wir möchten den Leuten das Gefühl geben, alles erreichen, aber auch gleichzeitig ein selbstbestimmtes Leben führen zu können“, ergänzt Falk. Man wolle die Menschen zusammenbringen, wie beim Weihnachtsfest im vergangenen Jahr. Fast 250 Kauferinger seien dagewesen, so Tensing, „nicht nur junge Leute, sondern auch Ältere.“ Das Feedback: durchweg positiv. Das Konzept solle daher fortgesetzt werden – in Form von Frühjahrs-, Sommer- und Winterfesten.



Der Fuggerplatz, der nicht gerade beliebt sei und an dem es „brennpunktmäßig“ immer wieder zu „Vorfällen mit der Polizei“ komme, solle im Zuge der Ver­eins­aktivitäten aufgewertet werden. Besonders für junge Leute sei Kaufering ein „trauriges Örtchen“ geworden, sagt Mitglied Annika Fendt aus Untermeitingen. „Für die Jugendlichen wird hier zu wenig geboten, ist auch Falk überzeugt, der selbst aus Ulm zugezogen ist. Es gebe viele „Problem-Jugendliche“, aber die Gemeinde schaue da eher weg. Auch hier müsse „angepackt“ werden – und wenn es noch so kleine Schritte seien. Verantwortung zu übernehmen sei dabei ein wichtiges Stichwort, für sich selbst und für den Ort, an dem man wohne.



Sauberes Kaufering

Für die beiden aus Kaufering stammenden Freunde Johannes Tensing und Dwayne Johnson, ebenfalls Gründungsmitglied und Jugendvorstand, ist es ein wichtiges Ziel, Kaufering „sauber und schöner zu machen“. Gemeinsam habe man daher im November die erste Sauber­mach-Aktion „Ramadama“ organisiert, an der sich alle Kauferinger beteiligen konnten. 20 „Müllgreifer“ seien an diesem Tag mit Handschuhen und Mülltüten unterwegs gewesen. Tensing: „Wenn man wirklich ein Problem hat, muss man es angehen. Wenn ich Dreck sehe, schimpfe ich nicht mehr, sondern organisiere eine Säuberungsaktion.“