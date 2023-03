Wird die Dießener Post-Agentur zur Post-Filiale?

Von: Dieter Roettig

Sieht aus wie eine Postfiliale, ist aber keine: Noch ist die Dießener Post eine private Post-Partner-Agentur. Ab Mai wird sie die Deutsche Post wahrscheinlich selbst betreiben. © Roettig

Dießen – Es war eine Hiobsbotschaft für die Dießener, dass Daniel Melzer, selbstständiger Betreiber der „Post-Partner-Agentur“ im Bahnhofsgebäude, Ende April aufhören wird. Er sagt nicht nur der Deutschen Post für immer Adieu, sondern hat auch seinen Mietvertrag bei der Marktgemeinde als Eigentümerin des Komplexes gekündigt. Keine Post mehr in Dießen? Wie es aussieht, können die Dießener jetzt aufatmen.

Denn wie Rathaus-Geschäftsleiter Karl Heinz Springer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage mitteilte, will die Post aller Wahrscheinlichkeit nach den Betrieb als Filiale übergangslos weiterführen. Mit Vertretern der Post hätten bereits eine Ortsbesichtigung sowie Verhandlungen über eine Weiterführung des Mietverhältnisses stattgefunden. Damit bliebe für die Dießener alles wie gehabt: mit DHL-, Post- und Postbankdiensten, Postfächern und dem Shop für Büromaterialien. Von besonderem Vorteil sind die Parkplätze direkt vor der Türe des Gebäudes, in dem sich auch die Tourist-Info, ein VR-Geldautomat sowie ein Pizza-Lieferdienst befinden.



Grundversorgung

Die Deutsche Post hat schließlich auch eine gesetzliche Verpflichtung gegenüber der Marktgemeinde. Die Grundversorgung mit postalischen Leistungen regelt die sog. „Postuniversaldienstleistungsverordnung“, kurz PUDLV. Demnach muss es in Gemeinden ab 2.000 Einwohnern mindestens eine Filiale oder Agentur geben. Ab 4.000 Einwohnern müsste die Post in zusammenhängend bebauten Gebieten sogar in maximal 2.000 Metern erreichbar sein.



Trotzdem sorgt die Deutsche Post bundesweit mit ihrem radikalen Sparkurs und der Schließung von immer mehr eigenen Filialen schon lange für Unmut bei der Bevölkerung. Dass jetzt auch viele ihrer privaten Subunternehmer das Handtuch werfen, begründet Daniel Melzer damit, dass es sich schlicht und einfach nicht mehr lohne, auch wegen der gestiegenen Energie- und Personalkosten. Es würden zudem immer weniger Briefe geschrieben und das Frankieren könne man mit der Internetmarke am Computer selbst erledigen.