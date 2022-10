Baby an Bord

Mandat und Familie vereinen

Von: Dieter Roettig

Teilen

Gemeinderätin Anna Klinke bekommt um Silvester ihr erstes Baby und möchte weiterhin ihr Mandat ausüben: In der Stillzeit idealerweise im Rahmen von Hybrid-Sitzungen. © Roettig

Schondorf – Ob in der großen Politik oder in der Kommunalpolitik ist die Problematik die gleiche: Bekommt eine Abgeordnete, Stadt-, Kreis- oder Gemeinderätin ein Baby, ist die Teilnahme an wichtigen Sitzungen zumindest in den ersten Monaten oft schwierig. Im Schondorfer Gemeinderat freut sich die junge CSU-Rätin Anna Klinke auf ihr erstes Baby. Das Mädchen soll um Silvester auf die Welt kommen.

Bettina Hölzle, Fraktionssprecherin der CSU, möchte ihrer Kollegin auch in der Stillphase die Teilnahme an den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen ermöglichen. Nicht in Präsenz, sondern über eine Video-Konferenz. Dazu stellte Hölzle in der aktuellen Sitzung den Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung in Hinblick auf die Einführung von Hybrid-Sitzungen. Damit sei das Mandat mit Familie und Beruf besser vereinbar. Schließlich seien Frauen in der Politik unterrepräsentiert. Ihr Anteil stagniere oder schrumpfe sogar. Man müsse unbedingt verhindern, dass Frauen ihr politisches Mandat niederlegen, wenn man ihnen nicht entgegenkomme.



Seit März 2021 erlaubt die Bayerische Gemeindeordnung hybride Sitzungsformen. Die Kommunen haben hier die Möglichkeit, die Sitzungsteilnahme durch Bild-Ton-Übertragung zu regeln. Wie Bürgermeister Alexander Herrmann ausführte, nutzen bislang gerade mal etwas über sieben Prozent der Kommunen dieses Instrument. Wobei es meistens nur in angespannten Corona-Situationen zum Tragen komme.



Die Meinung der Schondorfer Gemeinderäte war gespalten. Während Rainer Jünger (CSU) dafür plädierte, weil überall mehr Teilhabe gefordert werde, sprach sich Stefanie Windhausen-Grellmann (Grüne) dagegen aus. Beruflich berate sie große Firmen zu diesem Thema und kenne deshalb die enormen Herausforderungen bei der Technik. Es sei nicht damit getan, ein Notebook vor sich zu haben und damit eine vollwertige Sitzung mitzugestalten und zu verfolgen.



Auch ein schwerwiegendes Argument dagegen: Wie könne man sicherstellen, dass im nichtöffentlichen Teil unbefugte Personen außerhalb die Sitzung mitverfolgen?



Die CSU-Fraktion betonte, dass der Schwerpunkt weiterhin bei Präsenzsitzungen liegen werde. Nur bei speziellen Situationen wie Quarantäne oder Stillzeit komme die Hybrid-Lösung zum Einsatz. Schließlich einigte das Gremium, von der Verwaltung Angebote zur technischen Ausstattung und den Kosten einzuholen. Auf dieser Basis wolle man sich weiter beraten.



Baby an Bord



Die ersten Monate mit dem Baby einer Politikerin werden in Deutschland unterschiedlich behandelt. In Sindelfingen beispielsweise nimmt eine grüne Rätin ihr Baby in alle Sitzungen mit und geht zum Stillen ins hinterste Eck. Der Ortsvorsteher zeigte sich angetan nach der ersten Sitzung mit Baby Philipp: Es bescherte einen positiven Einfluss und noch nie sei so diszipliniert diskutiert worden. So entspannt sah man es in der Thüringer Landesregierung in Erfurt nicht. Der Präsident ließ die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling aus dem Saal werfen, weil sie ihr Neugeborenes mitgebracht hatte. Viel weiter ist man da schon im Straßburger Europaparlament. Hier sind öfters Babys und kleine Kinder im Plenum zu sehen.