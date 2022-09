Kreuzband-Anriss! Neuhaus bangt um die WM-Teilnahme

Von: Thomas Ernstberger

Gladbachs Florian Neuhaus muss verletzt vom Platz. © Tom Weller/dpa

Kaufering/Pürgen – Freud und Leid lagen bei den beiden Fußball-Nationalspielern aus dem Landkreis Landsberg in den letzten Tagen ganz eng beieinander.

Riesenpech für den Kauferinger Florian Neuhaus (25). Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach zog sich beim 0:0 in Freiburg eine Teilruptur, also einen Anriss des hinteren Kreuzbands im rechten Knie zu. Der zehnfache Nationalspieler muss zwar voraussichtlich nicht operiert werden, fällt aber mindestens zwei Monate aus. Das könnte für den jüngeren Bruder von VfL Kaufering-Mittelfeldmann Daniel Neuhaus das Aus für die Winter-WM in Katar bedeuten.



Sydney Lohmann (links) darf sich berechtigte Hoffnung auf eine WM-Teilnahme im kommenden Jahr machen. © Lohmann

Für Sydney Lohmann (22) aus Pürgen dagegen lief’s optimal. Beim 7:0 gegen Bulgarien im letzten Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neusee­land (dafür ist Deutschland längst qualifiziert) kam „Syd“ zu ihrem 18. Länderspiel-Einsatz. Und am Montag Abend erreichte sie im Dress des FC Bayern durch ein 7:0 beim FC Ingolstadt das Achtelfinale im DFB-Pokal. Am Freitag (19.15 Uhr) statten die FCB-Frauen in Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison.