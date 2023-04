Landkreis fördert

„WoFa“ in Kaufering: Geflüchtete fit für Wohnungssuche machen

Von: Susanne Greiner

Teilen

Unterkunft auf dem ehemaligen Fliegerhorst Penzing: In den Gebäuden bringt der Landkreis aktuell Geflüchtete unter. Einige von ihnen sind bereits anerkannt – und werden zu sogenannten Fehlbelegern. © Greiner

Kaufering – Sie sind anerkannte Geflüchtete, leben aber noch in Landkreisunterkünften statt ‚eigenen Wohnungen‘: die sogenannten ‚Fehlbeleger‘. Der Evangelische Gemeindeverein Kaufering will deshalb das Projekt „WoFa – Wohnraum für Alle“ starten: Es soll Personen mit Migrationshintergrund bei der Suche nach Mietwohnungen unterstützen.

Aktuell seien rund 2.600 Menschen mit Fluchthintergrund im Landkreis, informiert das Landratsamt, davon rund 240 ‚Fehlbeleger‘. Dazu kommen noch rund 800 Menschen aus der Ukraine, die ebenfalls nicht in Landkreisunterkünften untergebracht werden sollten – insgesamt also rund 1.000 Personen.



„Wir wollen Geflüchtete mit Anerkennungsstatus ermöglichen, selbstständig eine Wohnung zu finden, und ihnen so eine faire Chance zu geben“, erklärt der Vorsitzende des Gemeindevereins Kaufering Diakon Alfred Mayer das Projekt WoFa. Denn diese Personengruppe habe kaum eine Chance auf dem Wohnungsmarkt: „Die Vermieter haben oft Vorbehalte.“



Um die Wohnungssuchenden fit für den hiesigen Wohnungsmarkt zu machen, bietet WoFa beispielsweise den „Mietführerschein“ an: Wie sucht man in Deutschland eine Wohnung, was ist bei Mietverträgen wichtig, wie läuft eine Wohnungsübergabe ab? „Es geht um die Rechte, aber auch um die Pflichten“, sagt Mayer. Und darum, „die Menschen kompetent machen, eine Wohnung zu finden“. Das umfasse auch Themen wie das richtige Heizen und Lüften oder der Umgang mit Energie und Wasser. „Was für uns meistens selbstverständlich ist, ist für Fremde manchmal unklar.“ Paradebeispiel hierfür: die Mülltrennung.



Bei dem WoFa-Projekt gehe es nicht darum, den Geflüchteten Wohnungen zu besorgen. „Wir verstehen das als Hilfe zur Selbsthilfe.“ Der Verein wolle dabei auch Anbieter kontaktieren – und Verständnis auf beiden Seiten wecken. Wobei die Frage nach Anbietern spannend werde.



Mayer ist zwar davon überzeugt, dass es noch Wohnraum gibt, „den Menschen aus dem hiesigen Kulturkreis gar nicht anmieten würden“. Aber wie genau der Gemeindeverein an diese potenziellen Vermieter herankommen will, ist noch nicht klar.



Landkreis fördert

Das Projekt wird vom Bayerischen Innenministerium, der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche und dem Diakonischen Werk Bayern gefördert. Aber auch der Landkreis unterstützt: Der Kreisausschuss bewilligte eine Förderung von jährlich 15.000 Euro von 2024 bis 2026. Heuer sollen noch 5.000 Euro fließen. Sonst nötige Ausgaben stemme der Verein über Spenden, sagt Mayer.



„Wir planen ab dem 1. Juli mit einer Teilzeitstelle“, sagt Mayer. Ab 2024 soll eine zweite Teilzeitstelle dazukommen. „Wir führen gerade Bewerbungsgespräche.“