Denklinger Zukunftsplan: Potenziale und Konflikte

Von: Johannes Jais

Für die Gemeinde Denklingen, die im Südwesten in den Sachsenrieder Forst ausgreift und im Osten bis zum Lech reicht, wird ein neuer Flächennutzungsplan aufgestellt. © PV Äußerer Wirtschaftsraum

Denklingen – Wo die Potenziale liegen, wo Konflikte auftreten können: Dies trat klar zu Tage, als Denklinges Ratsmitglieder in Details des neuen Flächennutzungs- und Landschaftsplans für die Gemeinde vertieften. Dass im Mischgebiet am Bahnhof – umgeben von Gewerbebetrieben – auch Wohnen möglich sein soll, ist nur eines von mehreren Beispielen, wo Interessen aufeinanderprallen können. Nach eineinhalb Stunden beschloss der Rat bei einer Gegenstimme, den Entwurf zu billigen und öffentlich auszulegen.

Was Christine Kneucker und Kathrin Undeutsch vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München ausführlich vorgestellt hatten, fand Gefallen. Doch zeigte sich auch das Konfliktpotenzial im Gemeinderat – insbesondere bei der Entwicklung neuer Wohnbauflächen und beim Anspruch, auf 15 bis 20 Jahre hinaus eine bauliche Entwicklung zu definieren, auf „Innen vor außen“ zu setzen.



Das Potenzial an Flächen mit und ohne Baurecht liegt bei knapp 20 Hektar. Gut die Hälfte davon befindet sich im Geltungsbereich von Bebauungsplänen. Freilich kommt seitens der Regierung von Oberbayern und der Regionalplanung meist ein Einwand, wenn zu viele Flächen für die Bebauung vorgehalten werden. „Das ist realitätsfremd“, kommentierte Bürgermeister Andreas Braunegger die Vorschläge zur Überplanung. „Wer weiß, was in fünf Jahren passiert.“ Entscheidend sei doch, ob die Gemeinde überhaupt in den Besitz der Flächen gelange und wie sich zukünftig der Bedarf darstelle, was nicht langfristig im Flächennutzungsplan festgeschrieben werden könne.



Als Beispiel dafür, dass es manchmal anders kommt als man denkt, führte Braunegger das Bürger- und Vereinszentrum an. Vor zehn Jahren habe sich kaum jemand vorstellen können, „dass da draußen mal ein BVZ steht“. Gemeinderat Anton Stahl stimmte mit ein: Die Entwicklung der Gemeinde im Flächennutzungsplan so festzuzurren sei ein „Unding“. Simon Hefele hinterfragte, warum denn die freie Fläche inmitten des im Norden gelegenen Wohngebiets beim Burghart nicht bebaut werden könne, wenn schon der Grundsatz „Innen vor außen“ gelte. „Dort ist es am Hang nass“, gab Geschäftsleiter Hartmann zu bedenken. Bis Ende der 80-er Jahre befand sich an dieser Stelle die Wasserversorgung der Firma Hirschvogel.



Weiterhin wollte Hefele wissen, wie es denn mit Wohnraum in Epfach ausschaue; immerhin seien freie Flächen auf der Südseite der Denklinger Straße vorhanden. Hartmann dazu: Dort falle wegen der nahen Hangkante früh der Schatten auf die Grundstücke.



Warum ein neuer Flächennutzungsplan? Schließlich ist dieser Schritt mit einem langwierigen Verfahren verbunden, bei dem zahlreiche Behörden, Verbände und Nachbarkommunen gehört werden. Die Antwort: Der aktuell rechtswirksame Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 1980. Seitdem wurden 30 Änderungen beschlossen. „Die städtebaulichen Entwicklungsziele der Gemeinde sind darin nicht mehr ablesbar“, heißt es aus dem Rathaus.



Zwischen den Jahren 2010 und 2020 hat die Gemeinde ein Bevölkerungswachstum von 14 Prozent zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl stieg von 2.525 auf 2.882. Im selben Zeitraum gibt es unter den 30 Gemeinden im Landkreis Landsberg nur eine, die noch mehr zugelegt hat: Das ist der nördliche Nachbar Fuchstal mit einem Plus von 571. Das Landesamt für Statistik geht für Denklingen bis 2033 von einem weiteren Bevölkerungswachstum aus, das knapp ein Prozent pro Jahr beträgt. Auf 2035 hochgerechnet, ergibt sich eine Zunahme von 356 Personen. Falls die Gemeinde allerdings weiter so stark wächst wie in den vergangenen zehn Jahren, so ist bis 2035 sogar von 564 zusätzlichen Einwohnern auszugehen. Als „Entwicklungsziel“ wird im Zusammenhang mit der Aufstellung des neuen Flächennutzungsplans „ein moderates, organisches Bevölkerungswachstum von einem Prozent“ angestrebt. Damit könne langfristig eine ausgewogene Altersstruktur gewährleistet werden.



»Nebenort« Epfach



Das Wachstum soll vor allem in Denklingen und in geringe­rem Umfang im „Nebenort Epfach stattfinden“, wie es im FNLP-Entwurf formuliert wird. Überhaupt wolle man eine behutsame Entwicklung von „Nebenorten“. Mit diesem Begriff, geprägt in Behörden und Planungsstuben, sind Dienhausen und Epfach gemeint. Neue Siedlungstätigkeit soll stärker im Hauptort erfolgen.



Vor zwei Jahren gab es in der Gemeinde Denklingen 1.230 Haushalte. Seitdem sind in vier großen Wohnkomplexen an der Bahnhofstraße gut 60 vermietete Einheiten dazugekommen. Außerdem besteht dort Baurecht für zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit 24 Wohnungen.



Denklingen ist mit 5.700 Hektar Fläche nach dem Markt Dießen und der Stadt Landsberg die drittgrößte Gemeinde im Kreis Landsberg. Gut ein Drittel ist bewaldet. Über den Teilflächennutzungsplan, der im Westen und Südwesten Konzentrationsflächen für Windkraft vorsieht, wurde diesmal nur am Rande gesprochen.