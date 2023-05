Neue Wohnanlage für Senioren in Landsberg

Ortstermin des Bauausschusses am Reischer Talweg: Hier sollen zwei Grundstücke zusammengelegt und eine Seniorenwohnanlage mit 16 Wohnungen errichtet werden. © Osman

Landsberg – Am Reischer Talweg soll eine Seniorenwohnanlage entstehen. Die geplante Größe verursachte dem Bauausschuss einige Bauchschmerzen, doch das Vorhaben ist genehmigungsfähig, denn es fügt sich in die Umgebung ein. Dass das so ist, liegt an den Reihenhäusern, die – ebenfalls vom Bauausschuss – an dieser Stelle genehmigt wurden.

„Damit haben wir uns städtebaulich ins Knie geschossen“, befand Jonas Pioch (Landsberger Mitte) in der jüngsten Ausschusssitzung. Die Mitglieder hatten den Standort zuvor bei einem Ortstermin in Augenschein genommen. Hier sollen zwei Grundstücke zusammengelegt werden, so dass ein langgestreckter Baukörper mit Tiefgarage realisiert werden kann.



Die Planung war bereits vor einigen Wochen Thema im Bauausschuss und wurde zurückgestellt, um einer Entscheidung den Ortstermin vorzuschalten. Wie Katja Kaus, Referatsleiterin technische Bauaufsicht, mitteilte, hat der Antragsteller seine Planung inzwischen leicht modifiziert. So soll die Wohnanlage nun 16 statt 18 Wohnungen umfassen.



Mit 490 Quadratmetern entspricht die geplante Grundfläche in etwa den in der Nähe entstehenden Reihenhäusern. Hier beträgt die Grundfläche zusammengenommen 468 Quadratmeter. Auch an der Höhe gibt es laut Verwaltung nichts zu beanstanden. Mit einer Firsthöhe von 9,66 Meter wird die Seniorenwohnanlage nicht die gesamte Nachbarschaft überragen – in der näheren Umgebung gibt es Firsthöhen von bis zu zehneinhalb Metern.



Doch das Gebiet im Landsberger Osten ist auch geprägt von einer gewachsenen Siedlungsstruktur aus kleinen Einfamilienhäusern, ähnlich wie die Schwaighofsiedlung, über deren Entwicklung es im Bauausschuss auch immer wieder Diskussionen gibt und die bereits mit teils größerer und engerer Bebauung nachverdichtet wird. Pioch sah denn auch die Gefahr, dass aus der Gegend am Reischer Talweg eine „Schwaighofsiedlung light“ wird. Es gebe in dem Bereich erhebliche Entwicklungsflächen und damit die Gefahr, „dass sich das Gebiet massiv verändert“.



Auch Anwohner des Reischer Talwegs haben Bedenken angemeldet – und erhielten daraufhin offenbar Post vom Projektentwickler. Dieser habe in dem Schreiben erklärt, im Falle einer Ablehnung der Seniorenwohnanlage bliebe ihm nur die Option, das Bauvorhaben auf Asylunterkünfte umzustellen. Diese Art der Kontaktaufnahme mit den Anliegern kritisierte Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) sowohl formal als auch inhaltlich als „ein bisschen speziell“ – zumal die Aussage inhaltlich offenbar gar nicht zutrifft. Wie Ordnungsamtschef Ernst Müller erklärte, wären „Durchgangseinrichtungen“ wie Asylbewerberheime in dem Gebiet nicht zulässig. Die Planung für die Wohnanlage wurde schließlich einstimmig genehmigt.