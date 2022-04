In der Bredouille

Wohnblöcke in der Bahnhofstraße: Denklingen bleibt beim Nein

Von: Johannes Jais

Teilen

Auf diesem Grundstück an der Bahnhofstraße möchte Investor Friebe zwei Mehrfamilienhäuser mit den 24 Wohnungen bauen. Der Gemeinderat sagt „Nein!“. © Jais

Denklingen – Zwei weitere Blöcke mit 24 Wohnungen auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße? Der Gemeinderat bleibt in dieser Frage bei seinem Nein. Bei der vom Landratsamt Landsberg geforderten nochmaligen Behandlung war das Votum einstimmig. Damit geht die Gemeinde auf Konfrontation zur zuständigen Bauverwaltung. Die Kreisbehörde möchte den Bau der zwei Mehrfamilien­häuser genehmigen.

Wie im KREISBOTEN berichtet, hatte das Bauamt in der Lechstadt nach einer ersten Ablehnung im Dezember um erneute Beratung und „um Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens“ gebeten. Und sie wies darauf hin, dass „ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen“ durch das Landrats­amt ersetzt werden könne.



Darauf nahm Gemeinderat Wolfgang Martin in der Debatte zur nochmaligen Beratung Bezug: „Ich lass’ mir als ehrenamtlicher Gemeinderat nicht vorschreiben, wie ich abzustimmen hab“, sagte er mit energischer Stimme. Die gleiche Haltung hatte Martin auch vor einigen Monaten vertreten, als es um den Bauantrag für den südlichen Beobachtungsturm zu den drei Windrädern im Leederer Gemeindewald ging. Dieser steht nämlich auf Denklinger Flur. Da hatte die Mehrheit der Gemeinderäte in der nochmaligen Behandlung, wozu ebenfalls das Landratsamt aufforderte – anders als beim ersten Mal dann aber zugestimmt.



Nicht so diesmal beim Bauantrag für die beiden Mehrfamilienhäuser. Da waren alle zwölf Anwesenden samt Bürgermeister Andreas Braunegger erneut dagegen. Stephan Egner erinnerte daran, dass man sogar eine fachliche Expertise in Auftrag gegeben habe, um städtebaulich Strukturen zu bewahren. Michaela Killmann fand die Bewertung des Landratsamts, wonach eine Einfügung in die Umgebung gegeben sei, sehr fragwürdig. Sie schlug vor, die Gemeinde möge diesen Punkt rechtlich prüfen lassen.



Auch Vizebürgermeister Norbert Walter machte seinem Ärger über das Schreiben aus dem Bauordnungsamt Luft. „Ich frag mich, warum wir Nachmittage zusammengehockt sind und das erarbeitet haben.“ Außerdem hätte sich der Antragsteller – damit meinte er Investor Stefan Friebe – auch mit der Gemeinde abstimmen können. Simon Hefele dazu: Die neuen Gebäude fügten sich auf dem Areal an der Bahnhofstraße deswegen ein, weil nebenan auf dem früheren Schelkle-Anwesen bereits vier Anlagen mit 60 Wohnungen errichtet wurden. Doch gebe es noch andere Häuser in dem Quartier, und da passe das neue Vorhaben nicht dazu. Man müsse in der baulichen Entwicklung nicht so weitermachen wie bisher.



Denklingens Geschäftsleiter im Rathaus, Johann Hartmann, erklärte im Gemeinderat: Wenn die 60 Wohnungen, die im Gremium genehmigt und in den letzten Jahren errichtet worden sind, nicht dastünden, dann wär’s nicht so leicht, auf dem benachbarten Grundstück an der Bahnhofstraße zwei große Mehrfamilienhäuser bewilligt zu bekommen.



Laut Hartmann besteht für die Gemeinde im Fall der Genehmigung durch das Landrats­amt noch der Klageweg. Aber so ein Verfahren am Verwaltungsgericht sei auch kostenträchtig. „Wir haben so etwas bereits am Hals“, kommentierte Hartmann, ohne die juristische Auseinandersetzung mit einem Anlieger zum Baugebiet „Hinterberg“ beim Namen zu nennen. Rückblickend müsse man sagen, dass die Sanierungssatzung für Denklingen im Gremium nicht ernst genommen worden sei. „Alle miteinander“ hätten das nicht erkannt. Gemeinderat Stephan Egner fasste das eher als Vorwurf an die Räte auf. Das könne er so nicht stehen lassen. „Wir sind ehrenamtlich Gemeinderäte.“



Doch Geschäftsleiter Hartmann erinnerte: Dreimal habe man in Denklingen einen Inner­orts-Bebauungsplan „immer mit Vehemenz“ abgelehnt. Damit hätte man das Heft in die Hand nehmen können, wenn es um Festsetzungen zur Bewahrung des gewachsenen Dorfcharakters gehe. Doch jetzt habe man kein rechtliches Instrument, um massiven Wohnungsbau zu verhindern.



Übrigens: Der Termin für den Bürgerentscheid gegen die massive Bebauung auf dem Grundstück südlich der Bahnhofstraße ist am 22. Mai.

Kommentar:

In der Bredouille



Die Tatsache, dass sich der Denklinger Gemeinderat einstimmig hinter die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen eine massive Bebauung stellt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bürgermeister Braunegger und die Räte in der Bredouille stecken. Bedrängt werden sie von zwei Seiten. Vom Landratsamt, das die große Keule schwingt und ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen ersetzen kann beziehungsweise wird. Aber auch von den Initiatoren und der Bürgerschaft; immerhin haben 480 Wahlberechtigte ihren Namen auf die Liste des Begehrens gesetzt.

Es geht um Baurecht versus Demokratie. Doch ist die Einschätzung des Landratsamtes durchaus kritisch zu hinterfragen. Das Bauvorhaben fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein, heißt es da mit Verweis auf Anzahl der Vollgeschosse, auf Grundfläche, Höhe der Baukörper und auf das Verhältnis der überbauten Fläche. Aha. Interessant ist aber, dass bei den genannten umliegenden Flurnummern kaum Wohnhäuser aufgelistet sind, sondern Gebäude des Bauhofs, die Hirschvogel-Lehrwerkstätte oder ein Gewerbebetrieb mit Wohnung. Wenn das als Vergleich herhalten muss!

Es zeigt sich aber auch, welche Fehler In der baulichen Entwicklung Denklingens die letzten Jahre gemacht und was versäumt wurde. Eine Veränderungssperre hätte auf das frühere Schelkle-­Anwesen gehört. Noch besser wär’s gewesen, wenn die Gemeinde bei diesem zentralen Grundstück selbst zugelangt hätte. Um daraus Gutes für die Gemeinde zu entwickeln. Häuser, Reihenhäuser, Sozialwohnungen, altersgerechtes Wohnen. Die Mischung macht’s.

Dafür hätte man Mitte des letzten Jahrzehnts im Baugebiet an der Obstwiese durchaus auf einige der 49 Häuser verzichten und dort zwei bis drei kleinere Mehrfamilienhäuser vorsehen können. Die hätten das Quartier optisch eher noch aufgewertet.

Und Investor Stefan Friebe: Der Elektrotechniker könnte, anstatt den Ruf als Denklinger Immobilien-Krösus zu erwerben, doch sein Knowhow in der Solartechnik einsetzen. Ganz in der Nähe. Indem er Module auf dem Dach des Bürger- und Vereinezentrums installiert. Johannes Jais