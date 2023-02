Pfettenstraße: online „Nachgefragt!“

Von: Susanne Greiner

Die Wiese nördlich der Pfettenstraße: Hier soll neuer Wohnraum entstehen. © BPI/Stadt LL

Landsberg – Wie könnte das Quartier Pfettenstraße in Zukunft aussehen? Die Planung der Stadtverwaltung im Rahmen des Modellprojekts „LandstadtBayern“ läuft. Am Donnerstag wurde der aktuelle Stand in einer Online-Veranstaltung vorgestellt.

Aktuell erarbeite man das Konzept für den städtebaulichen Wettbewerb, sagt Stadtplanungs-Referatsleiter Maximilian Tobisch. Am 1. März soll der Auslobungstext stehen, in den auch die Ideen der Bürger vom Aktionstag letztes Jahr eingehen sollen. Im Auslobungstext enthalten seien der Erhalt der Spielplätze, des Bolzplatzes oder auch der Jugendhütte, sagt Tobisch. Nicht geschafft haben es die Tennisplätze (außerhalb des Projektgebiets) oder auch die „Gassiwiese“ im Nordosten. Sie sei als „hochwertige Freifläche“ wichtig, aber „nicht zwingend an dieser Stelle“.



Bezüglich des Verkehrs könne man über die Akazienstraße erschließen, so Tobisch. Über das Gelände der JVA könne man nicht gehen, es gehöre dem Freistaat. Was das Parken betrifft, sollen Stellplätze „gemeinschaftlich organisiert“ werden. Auch Radabstellplätze und sichere Verkehrswege fürs Radfahren stehen auf dem Plan.

Was Klima-, Umwelt- und Naturschutz angeht: Das Wäldchen werde erhalten. Der Schutz der vorkommenden Tierarten wie beispielsweise des Storches auf dem JVA-Turm müsse hingegen noch überarbeitet und dann aufgenommen werden. Insgesamt wolle man die Versiegelung „auf ein absolutes Minimum“ beschränken, ebenso sollen die Freiräume für Luftströmungen bleiben, um eine Überhitzung zu vermeiden. Auch von einer Quer- oder Riegelbebauung in Nord-Süd-Richtung nehme man Abstand. Die Energie für das Quarter könne mittels Erdwärme oder Luftwärmepumpen geliefert werden.

Für die Höhe der Gebäude hatten sich die Teilnehmer am Aktionstag eine Anpassung auf die Umgebungsbebauung gewünscht – ein Punkt, der (angepasst) in den Auslobungstext aufgenommen werden soll. Man müsse beachten, dass geförderter Wohnungsbau erst ab drei Geschossen wirtschaftlich sei. Aktuell gehe man von vier Vollgeschossen aus.

An der öffentlichen Veranstaltung nahmen rund 50 Personen teil. „Ein paar haben sich auch zur Veranstaltung verabredet und als Gruppe mitgemacht“, erzählt Tobisch. Die meisten kämen aus der direkten Nachbarschaft des zukünftigen Baugebietes, ungefähr die Hälfte sei schon beim Aktionstag dabeigewesen. In Pausen konnten aktiv Fragen gestellt werden oder die Teilnehmer schrieben via Chat. „Über den kamen etliche Fragen“, sagt Tobisch.



Der Auslobungstext wird am 1. März auf der Webseite der Stadt (www.landsberg.de) veröffentlicht. Im Juni kürt das Preisgericht den Gewinner, bevor eine „Bürgerwerkstatt“ und die „Zukunftskonferenz“ stattfinden. Frühest möglicher Baubeginn: 2026.