In den richtigen Händen

Wohnungsbaugesellschaft Landsberg „sinnvolles Konstrukt“

Von: Ulrike Osman

Das insgesamt 7.700 Quadratmeter große Areal mit diversen Gebäuden des Betreuten Wohnens der Stadt Landsberg am Englischen Garten ist eine der Liegenschaften, die die Stadt einer – noch zu gründenden – kommunale Wohnungsbaugesellschaft übertragen will. © Greiner

Landsberg – Die Stadt will eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gründen. Diese soll die städtischen Wohnungen verwalten und Neubauprojekte durchführen. Der Beschluss über die Gründung hätte in der jüngsten Stadtratssitzung fallen sollen, doch eine knappe Mehrheit (13:12) fühlte sich im Vorfeld unzureichend informiert und erzwang eine Vertagung der Entscheidung.

Zur Sitzung waren zwei Vertreter des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) – Rechtsanwältin Julia Betz und der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Martin Unterrainer – geladen, um über ein mögliches Trägermodell, die Rechtsform, Fördermöglichkeiten und den Ablauf des Gründungsvorgangs zu referieren und Fragen zu beantworten. Jonas Pioch (Landsberger Mitte) beantragte gleich zu Beginn, den Tagesordnungspunkt nach Vortrag und Debatte zu beenden.



So könnten die Inhalte vor einer Entscheidung in den Fraktionen bewertet und beraten werden. Immerhin gehe es um eine Gesellschaft „mit krassen finanziellen Auswirkungen“. Piochs Vorwurf an die Stadt: Sitzungsunterlagen und Zahlen hätten zu spät vorgelegen, ein umfangreicher Fragenkatalog des Haushaltsreferenten Christian Hettmer (CSU) sei noch nicht beantwortet.



Der Wohnungsbaugesellschaft sollen zunächst 180 städtische Wohnungen im Wert von 52 Millionen Euro zur Verwaltung übertragen werden. Im Gegenzug würden der Stadt Anteile an der Gesellschaft gehören, die in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG gegründet werden soll. Außer zwei Teilzeitgeschäftsführern ist kein Personal vorgesehen. Für die Verwaltung der Wohnungen wären weiterhin städtische Mitarbeiter zuständig – auch im Sinne der Kontinuität gegenüber den Mietern, wie Stadtkämmerer Alexander Ziegler betonte. Für Sanierungsarbeiten und Neubauten würden externe Dienstleister beauftragt. Ziel ist auch, das Bauamt zu entlasten.



Laut dem Konzeptpapier würde die Wohnungsbaugesellschaft zum 1. Oktober gegründet. Die Stadt wäre einzige Gesellschafterin und würde flüssige Mittel in Höhe von 500.000 Euro einbringen. Zum 1. Januar 2023 würden elf bebaute Grundstücke mit insgesamt 182 Wohneinheiten an die Gesellschaft übertragen. Veranschlagt werden Gründungskosten von 750.000 Euro, darin enthalten unter anderem die Kosten für einer Bewertung der Immobilien.



Ein erstes Neubauprojekt soll zehn Wohneinheiten als Nachverdichtung auf einem bestehenden Grundstück umfassen. Als Jahr der Fertigstellung wird 2028 anvisiert. Weitere 15 Wohnungen sollen 2030 fertig werden. Aus dem Bestand sollen zunächst 37 Wohnungen in vier Objekten modernisiert werden. Stefan Meiser (ÖDP) äußerte „ganz, ganz große Enttäuschung“ angesichts dieses Zeitplans. „Ich hätte mir erwartet, dass wir in die Vollen gehen und den Einstieg in den sozialen Wohnungsbau finden. Das tun wir mit diesem Ansatz überhaupt nicht.“



Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) sah in der Wohnungsbaugesellschaft „ein sinnvolles Konstrukt“ und betonte, über Ausgestaltung und Richtung würde ja die Stadt entscheiden – also auch über Neubauprojekte. Langfristig werde die Gesellschaft sich selber tragen, so OBin Doris Baumgartl (UBV). Das Beispiel anderer Städte wie Freising, Dachau und Königsbrunn zeige: Je länger eine Wohnungsbaugesellschaft bestehe, desto mehr Mittel würden generiert und könnten wiederum in Wohnungen investiert werden. Ein Vorteil – neben mehr Transparenz und einer Professionalisierung des Immobilienmanagements – wäre, dass bei Aufträgen unterhalb des EU-Schwellenwerts von 5,5 Millionen Euro keine Vergabe stattfinden müsste, was laut Rechtsanwältin Betz zehn Prozent an Baukosten einsparen würde.



In den richtigen Händen



Für den Dritten Bürgermeister Felix Bredschneijder bedeutet die Wohnungsbaugesellschaft, die städtischen Wohnungen „endlich“ in die richtigen Hände zu legen, statt in den Haushaltsberatungen des Stadtrats Modernisierungsmaßnahmen ein ums andere Jahr zu verschieben. Die Mieteinnahmen würden in die Gesellschaft fließen und nicht „im Haushalt verschwinden“ (Baumgartl).



Die Abstimmung über die Gründung der Wohnungsbaugesellschaft erfolgt aufgrund des Vertagungsantrags von Jonas Pioch in einer der nächsten Stadtratssitzungen.