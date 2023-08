Wohnungsbrand in Landsberg- 80.000 Euro Schaden

Von: Susanne Greiner

Die Feuerwehr Landsberg musste gestern einen Brand im Landsberger Hindenburgring löschen (Symbolbild). © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Landsberg - Eventuell die Zigarette nicht richtig ausgedrückt? Bei einem Wohnungsbrand am Mittwochmittag im Hindenburgring entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gebrannt habe es gestern in den Mittagsstunden in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Hindenburgring, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Demnach nahm eine Nachbarin gegen 12.15 Uhr Brandgeruch wahr und klingelte an der Türe der betreffenden Wohnung, um die dort lebende, in dem Moment aber offenbar schlafende Bewohnerin auf das Feuer aufmerksam zu machen. Die 40-Jährige konnte daraufhin unverletzt ihre Wohnung verlassen.

Den sofort alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg gelang es, das Feuer, das sich offenbar von der Terrasse auf die Wohnung ausgebreitet hatte, rechtzeitig zu löschen und somit ein Übergreifen auf weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses zu verhindern.

Nach ersten Schätzungen beziffere sich der entstandene Brandschaden auf ca. 80.000 Euro, so das Polizeipräsidium. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck habe die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort übernommen. Als mögliche Brandursache komme nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine auf der Terrasse im Aschenbecher ausgedrückte Zigarette in Frage. Die Ermittlungen dauern an.