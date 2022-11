Prix-Wohnungen: Heftiger Schlagabtausch im Schondorfer Gemeinderat

Von: Dieter Roettig

Während einige Wohnungskäufer im Prix-Aal schon einziehen, gibt es im Schondorfer Gemeinderat noch heftige Diskussionen um die Regeln bei einer eventuellen Vermietung. © Roettig

Schondorf – Die Sondersitzung zur Klärung des umstrittenen Wohnungskaufs durch zwei Bürgermeister-Kinder im Prix-Wohnblock „Aal“ ist erst für kommenden Dienstag angesetzt. Dennoch ging es bereits zum Ende der regulären Ratssitzung gestern hoch her. Das Thema sorgt in der Ammersee-­Gemeinde für mächtig Unruhe: Beide Bürgermeister-Kinder bekamen den Zuschlag für eine der vergünstigten Wohnungen, eines schrieb sie auf ImmoScout24 sogleich zur Vermietung aus.

Mit „Da ist Feuer unterm Dach“ begann Gemeinderat Wolfgang Schraml (FWS) die hitzige Diskussionsrunde beim finalen Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“. Er vermisse auf der Agenda für die Sondersitzung die Ausarbeitung eines Kriterien­katalogs, wie man künftig „Missbrauch verhindern und gegebenenfalls streng ahnden“ könne. Statt immer nur weiter zu quasseln, müsse jetzt endlich etwas passieren. Der ganze Vorgang habe das Image von Bürgermeister und Gemeinderat schwer beschädigt.



Alexander Herrmann bedauerte, dass das Thema „unnötig aufgebauscht“ wurde, obwohl in den Kaufverträgen alle Punkte zum Erwerb und einer eventuellen Vermietung klar bezeichnet wurden. Diese müssten auch dem Gemeinderat bekannt sein. Anna Klinke (CSU) verneinte für sich und forderte, noch vor der Dienstag-Sitzung Einsicht in einen Kaufvertrag zu bekommen. Was ihr Bürgermeister Herrmann im Rathaus zusicherte.



Dass die Wohnungen eventuell auch vermietet werden können, sei aus den Ausschreibungen nicht ersichtlich gewesen, sagte Bettina Hölzle (CSU). Und Wolfgang Schraml wunderte sich, dass „ausgerechnet die Bürgermeister-Kinder davon gewusst“ hätten. Daraufhin wurde Herrmann richtig böse. Mit dieser Behauptung bewege sich Schraml „auf ganz dünnem Eis an der Grenze zur Verleumdung.“ Schraml könne ruhig die Rechtsaufsicht im Landrats­amt einschalten oder gar Anzeige erstatten. Klar sei, dass er mit seiner Familie niemals über Inhalte aus nichtöffentlichen Sitzungen spreche oder jemals gesprochen habe. Das wolle er glauben, beschwichtigte Schraml.



Der Bürgermeister legte dennoch nach. Seine Kinder seien im Übrigen nicht die einzigen mit Verbindungen zum Gemeinderat gewesen, die sich für eine Prix-Wohnung zum vergünstigten Preis mit einer eventuellen Absicht zur Vermietung beworben hätten.



Alexander Herrmann stimmte weiterhin zu, dass es für eine Möglichkeit zur Vermietung klare Regeln geben müsse, aber nicht im Schnellverfahren am Ende der aktuellen Sitzung. Darum sei am Dienstag Rechtsanwalt Klaus Hoffmann dabei, der das Verfahren juristisch begleitet. Bettina Hölzle regte an, sich an Gewinnspielen zu orientieren. Hier sei in der Regel Mitarbeitern und deren Angehörigen und Verwandten die Teilnahme untersagt.



Simon Springer (CSU) und Helga Gall (Grüne) bestanden auf „Ende der Debatte“. Sie sollte am Dienstag fortgesetzt werden, wenn auch Schondorfer Bürger die Möglichkeit zur Teilnahme hätten – allerdings ohne Rederecht.