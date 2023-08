Musik für die Seele: Kapellentag lockt viele Zuhörer an den Ammersee

Von: Ulrike Osman

Das Saxophon-Ensemble des Musikzentrums Schondorf verzauberte die dicht gedrängten Zuhörer in der St.-Jakobs-Kirche. © Osman

Schondorf/Riederau – So schlecht kann das Wetter gar nicht sein, dass beim Kapellentag im Rahmen des Klassikfestivals AMMERSEErenade die Bänke leer bleiben würden – oder auch nur dünner besetzt wären. Tatsächlich mussten manche Besucher die exquisiten Kurz-Konzerte von draußen verfolgen, weil drinnen in den Kirchen und Kapellen nicht mal mehr ein Stehplatz frei war.

Traditionell öffnen am letzten August-Sonntag kleine, meist private Kirchlein und Kapellen rund um den Ammersee ihre Pforten und bieten ein breites Spektrum an Musik. 24 Veranstaltungsorte waren es bei der diesjährigen, neunten Ausgabe des Kapellentags, darunter größere wie die Leonhardikirche in Utting oder die Ottilienkapelle im Kloster St. Ottilien mit je 120 Plätzen und sehr kleine wie die Kapelle Maria Hilf in Riederau, wo gerade mal 20 Personen sitzen können. Lediglich die Hofkapelle zum Auferstandenen Heiland in Dießen-St. Georgen mit nur zehn Plätzen wurde angesichts des Dauerregens kurzfristig aus dem Programm genommen und durch die nahe St. Georgskirche ersetzt. Es hätten wohl sonst zu viele Zuhörer im Regen stehen müssen.



Das taten auch einige Hartgesottene vor dem Pilgerkircherl St. Jakob in Schondorf, das bis in den letzten Winkel gefüllt war. Hier präsentierte das Saxophon-Ensemble des Musikzentrums Schondorf die Palette an Emotionen, die sich mit dem Instrument ausdrücken lassen – von betrübt bis himmelhochjauchzend, und ganz anders klingend als man es aus der Jazz- oder gängigen Popmusik kennt.



Schondorf war die erste Station auf der Nordroute, die über Hechenwang, Greifenberg und Eching nach Algertshausen führte. Dort stand in der Augustinus-Kapelle eine Lesung des ehemaligen Staatsministers Thomas Goppel auf dem Programm, begleitet vom paraguayischen Harfenisten Kiko Pedrozo mit Improvisationen. Wem der Name nichts sagt, der hat Pedrozo womöglich trotzdem schon gehört. Sein Harfenspiel ist bekannt aus den Kinofilmen „Die weiße Massai“ und „Jenseits von Afrika“.



Die Harfe – in diesem Fall eine keltische – stand auch in der zum Stohrerhof gehörenden Privatkapelle Maria Hilf in Riederau im Mittelpunkt. Gespielt wurde das selbstgebaute Instrument von Gabriele O’grissek aus Grafrath. Sie begann ihren Auftritt jedoch auf einem zweiten Instrument, dem zitherähnlichen Klangrelief, mit perlenden silbrigen Klängen, bevor sie zur Harfe überleitete und sogar beide Instrumente gleichzeitig spielte – eines mit jeder Hand. Dazu trug sie die Zuhörer mit ihrer klaren Sopranstimme fort, irgendwohin in die grünen Weiten Irlands oder auch nur an den Ammersee, der die Künstlerin zu einem der Stücke inspiriert hatte. „Musik für die Seele“ nannte Moderatorin Marion Ratz vom Verein Kultur am Ammersee das halbstündige Konzert – und das Publikum applaudierte zustimmend.