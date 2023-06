Tag der offenen Tür: Zahlreiche Besucher schnuppern bei Hilti rein

In der Ausbildungswerkstatt konnten die Schüler in den Arbeitsalltag bei Hilti ‚reinschnuppern‘. © Hilti GmbH

Kaufering - Begeisterung wecken, Berufe entdecken – so hat das Motto des Tages der offenen Tür bei Hilti in Kaufering gelautet, der am gestrigen Mittwoch stattgefunden hat. Zahlreiche Besucher nutzten die Chance, das Unternehmen und die verschiedenen Ausbildungsberufe näher kennenzulernen.

Der Start ins Berufsleben ist für Schüler ein wichtiger Schritt, aber auch mit vielen Fragen verbunden. Antworten gab es im Ausbildungszentrum bei Hilti. Hier sollte beim Tag der offenen Tür die Wahl des Berufsbildes erleichtert werden. Interessierte Schüler erhielten die Informationen rund um eine Ausbildung bei Hilti direkt aus erster Hand: im persönlichen Gespräch mit den Ausbildern, aber auch mit den bereits beschäftigten Azubis. Um den Arbeitsalltag bei Hilti greifbarer zu machen, gab es in der Ausbildungswerkstatt Mitmachstationen für die Schüler - inklusive Nutzung der Hilti-Geräte.

„Wir bei Hilti legen besonderen Wert auf eine ganzheitliche Berufsausbildung mit individueller Förderung, die das Fundament für eine ideale berufliche und persönliche Entwicklung bildet“, so Andreas Freudling, Ausbildungsleiter für Hilti. „Dabei ist uns wichtig, dass unsere Azubis selbstbewusst und stolz aus ihrer Ausbildung herausgehen.“ Mit Workshops, Team-Events und Exkursionen sollen die Auszubildenden von Beginn an gefördert werden.

Derzeit werden bei Hilti 66 Azubis zu Chemielaboranten, Chemikanten, Industriemechanikern, Mechatronikern und Elektronikern ausgebildet. Im kaufmännischen Bereich sind 45 Azubis beschäftigt, darunter Industriekaufleute und Kaufleute für Dialogmarketing. Für Abiturienten bietet das Unternehmen außerdem ein duales Studium in Elektrotechnik an.

Übrigens: Wer nach dem Tag bei Hilti trotzdem noch unentschlossen ist, kann bei Hilti auch Schnupperpraktika machen, um einen Überblick über das ganze Unternehmen zu bekommen.