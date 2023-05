Zarenyacht und Fischfang: Dießen bietet Ortsführungen an

Von: Dieter Roettig

Vorstellung der Ortführungen am Fischfrau-Brunnen: Bürgermeisterin Sandra Perzul, Werner Schmid und Angelika Nuscheler von der Tourist-Info und Fremdenführer Werner Häckl (von links). © Roettig

Dießen – Wissenswertes und auch Kurioses für Touristen, Einheimische sowie Neubürger bietet ab sofort die Dießener Tourist-Info „StarnbergAmmersee“ an. Die öffentlichen Ortsführungen durch die Marktgemeinde organisiert Werner Häckl, bekannt auch von seinen fachkundigen Führungen durch das Marienmünster.

In der rund zweistündigen Tour ab dem historischen Bahnhof erfahren die Gäste Spannendes aus der langen Geschichte von Dießen, erstmals 1039 als „Diezen“ urkundlich erwähnt. So wissen wohl selbst die wenigsten Einheimischen, dass der Bahnhof im Jahr 1898 wegen des weichen Untergrunds auf 200 bis zu 13 Metern in die Tiefe gerammten Pfählen gebaut wurde. Vom Bahnhof geht es an den See, wo Häckl eine weitere Kuriosität parat hat: Zur Segelschule Stefan Marx gehört das Flaggschiff „Albatros“, die ursprünglich „Skidbladnir“ getaufte Yacht des russischen Zaren Nikolaus II. Er schenkte sie 1905 dem Württembergischen König Wilhelm II, der damit auf dem Bodensee segelte. 1936 kaufte sie schließlich Marx-Vorgänger Heinrich Seidl und brachte sie an den Ammersee, wo er die erste Binnensee-Segelschule Deutschlands eröffnete.



Diese und ein Dutzend mehr spannende Themen serviert Häckl auf seinem Rundgang, der am Marienmünster endet: Fischfang, Anfänge der Dampfschifffahrt, Würmeiszeit, die Grafen von Dießen, Zinngießereien und Töpferkunst, Carl Orff, das Klosterrichterhaus von 1620 in der Hofmark, jetzt Dienststelle der Polizeiinspektion oder die Schwedeninsel am Ammersee-Südufer, wohin die Dießener im dreißigjährigen Krieg vor den Schwedischen Soldaten flüchteten. Natürlich gibt es auch Tipps für eigene Ausflüge oder Kulinarische Highlights in der Region.



Am Untermüllerplatz mit Matthias Rodachs „Diez“ samt Fisch und Fischfrau-Brunnen des Dießener Künstlers Egon Graé (1933-2011) stellten Werner Schmid und Angelika Nuscheler von der Tourist-Info StarnbergAmmersee, Ortsführer Häckl und Bürgermeisterin Sandra Perzul das Programm vor. Die nächsten Termine sind am 23. Mai, 9. und 20. Juni, 17. Juli, 14. August und 7. September, Beginn jeweils 9.30 Uhr. Anmeldungen im Tourist-Büro im Bahnhof oder telefonisch unter 08151/906010.