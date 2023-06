Zehn Jahre Stadtradeln im Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Am 18. Juni startet wieder das Stadtradeln – heuer zum zehnten Mal. Alle Kommunen des Landkreises sind dabei. Auftakt ist am 18. Juni eine Sternfahrt nach Türkenfeld. © Archivfoto: LRA LL

Landkreis – In die Pedale, fertig – los! Die Aktion Stadtradeln geht in die zehnte Runde. Und auch heuer ist der Landkreis Landsberg mit dabei: Von Apfeldorf bis Windach, alle 31 Kommunen nehmen an der internationalen Klimabündnis-Aktion vom 18. Juni bis einschließlich 8. Juli teil.

Egal ob zur Schule, zur Arbeit oder zum Einkauf: in den drei Stadtradel-Wochen sollen die geradelten Kilometer gesammelt und eingetragen werden, um damit eine wichtige Botschaft zur nachhaltigen Mobilität zu setzen. Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird – auch außerhalb der Landkreisgrenze –, kann online ins km-Buch eingetragen oder direkt über die Atadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können der lokalen Stadtradeln-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden.



Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums im Landkreis Landsberg am Lech ist ein buntes Programm mit Aktionen und Radtouren während des Stadtradeln-Zeitraums geplant. Überdies haben die fahrradaktivsten Einzelradler, Teams, Vereine und Schulklassen die Chance auf tolle Preise.



Traditionell wird der Stadtradeln-Zeitraum mit einer Auftaktfahrt begonnen und mit einer Abschlussfahrt beendet. Sowohl die Auftakt- als auch die Abschlussfahrt werden in diesem Jahr als Sternfahrten organisiert: Alle Radelnden können an einem beliebigen Punkt im Landkreis ihre Radtour beginnen, haben jedoch ein gemeinsames Ziel.



Das Ziel der diesjährigen Auftaktfahrt am Sonntag, 18. Juni ist die Gemeinde Türkenfeld im Landkreis Fürstenfeldbruck. Das ist zwar außerhalb des Landkreises Landsberg, aber in Türkenfeld öffnet an diesem Tag die im September 2022 gegründete Klima3-Energieagentur der Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg ihre Türen. Dort gibt es Aktionen, Infos, Vorträge und Beratung. ADFC, Energiewendevereine und die Klimaschutzstellen der Landratsämter haben ein Rahmenprogramm von 11 Uhr bis 15 Uhr rund ums Rad und neue Energien gestaltet: mit einer Radl-Reparatur- und Codierstation, Vorträgen und Beratung zu Klimaschutz, Solarenergie und Heizungstausch. Infos unter www.klimaschutz-landkreis-landsberg.de/projekte/stadtradeln.

Die Stern-Abschlussfahrt am 8. Juli führt zum Weldener Weiher mit Windradbesichtigung.

Die Anmeldung zum Stadtradeln – ob als Einzelner oder im Team –ist bereits möglich. Für eine Kommune im Landkreis starten können auch Personen, die nicht im Landkreis leben, hier aber in der betreffenden Kommune arbeiten oder in einem verein sind.



Infos zum Stadtradeln, zur Registrierung und Anmeldung sowie zu den Fahrten und diversen Aktionen gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg.