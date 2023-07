Mittelschulabschluss: Etappensieg, aber nicht Ende des Lernens

Von: Dieter Roettig

Teilen

Auszeichnung für die 13 besten Mittelschul-Absolventen des Landkreises: Es gratulieren Vize-Landrätin Margit Horner-Spindler, Schulrätin Carmen Audilet, VR-Bankvorstand Martin Egger und Schulamtsdirektor Steffen Heußner (von links). © Roettig

Landkreis - Keine Bange vor der Zukunft müssen die besten Absolventen der fünf Mittelschulen im Landkreis Landsberg haben. Das wurde auf der zentralen Abschlussfeier im Landratsamt deutlich.

Der mittlere Schulabschluss öffne den Weg zu weiterführenden Schulen wie auch zu einer erfolgreichen Berufskarriere. Das betonten unisono Vize-Landrätin Margit Horner-Spindler und VR-Bankvorstand Martin Egger in ihren Grußworten. Die gesunde und stetig wachsende Wirtschaftsregion in und um Landsberg warte geradezu auf künftige Fachkräfte.



Die Botschaft hörten die 13 besten Absolventen der Mittelschulen Landsberg, Dießen, Kaufering, Fuchstal und Weil gerne. Speziell für sie und ihre Angehörigen hatte das Schulamt eine Feier im Landratsamt organisiert. Musikalisch umrahmt nicht wie üblich mit klassischer Musik von einem Schüler-Ensemble, sondern poppig von der Lehrerband LaBaCOS der Dießener Carl-Orff-Schule.



Schulamtsdirektor Steffen Heußner gratulierte den jungen Ehrengästen zum bestandenen Qualifizierenden Mittelschulabschluss, dem Mittleren Schulabschluss sowie der erfolgreichen Teilnahme an der Praxisklasse. Schulrätin Carmen Audilet erinnerte an die massiven Corona-Einschränkungen in den Schuljahren 2019 bis 2021. Trotz Distanzunterricht hätten es die heute Geehrten geschafft, damals keine Lücken aufkommen zu lassen beziehungsweise diese schnell zu schließen. Dazu brauche es Engagement, Durchhaltevermögen und Zuverlässigkeit. In das Lob schloss die Schulrätin auch die Eltern und Lehrkräfte für das notwendige Zusammenwirken ein.



Laudatoren und drei Allerbesten: Schulamtsdirektor Steffen Heußner, Schulrätin Carmen Audilet, Sebastian Huber, Lisa Drössler, Lukas Gast, Vize-Landrätin Margit Horner-Spindler und VR-Vorstand Martin Egger (von links). © Roettig

Die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler sprach von einem „Etappensieg auf dem Lebensweg“. Das Fundament sei gelegt, das Lernen aber werde nie aufhören. Dazu zitierte sie die chinesische Weisheit „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück.“



Kreisschülerspecherin Lena Maisterl meinte selbstbewusst, man könne sich selbst gratulieren, neun beziehungsweise zehn Jahre lang auf das heutige Finale hingearbeitet zu haben. VR-Bankvorstand Martin Egger, der Präsente für die Besten dabei hatte, fasste das in Zahlen. Für das heutige schulische Ziel hätten die jungen Leute 10.000 und 11.000 Stunden Unterricht absolviert. Und schränkte mit einem Albert Einstein-Zitat gleich ein: „Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuchs, sie zu erwerben.“



Für den „Qualifizierenden Mittelschulabschluss“ wurden geehrt: Rebekka Stoller, Johannes Schuster, Leah Ufer, Michael Heiland, Luke Befeld und als Bester Lukas Gast von der Johann-Baptist-Baader Mittelschule Fuchstal. Einen hervorragenden „Mittleren Schulabschluss“ schafften Lilian Bair, Maja Höfl, Lea Hollrotter, Gillian Schwab, Younes Elbaghdadi und als Beste Lisa Drössler von der Mittelschule Landsberg. Sebastian Huber von der Mittelschule Kaufering erhielt seine Auszeichnung für seinen Abschluss der Praxisklasse.