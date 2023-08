Zeugenaufruf der Polizei: Zwei Autos in Igling geklaut

Von: Susanne Greiner

Zwei Autos wurden in Igling geklaut. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. © Symbolfotot: PantherMedia/Chalabala

Igling - Diebstahl mittels Funkwellenverlängerer: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Igling zwei Pkw gestohlen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

In der Zeit von Dienstagabend, 21 Uhr bis Mittwochmorgen, 9 Uhr klauten laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord der oder die Tatverdächtigen einen schwarzen BMW X5/SUV mit Friedberger Kennzeichen, der vor einem Grundstück am Dorfanger parkte. „Dabei handelt es sich um einen sogenannten „KeylessGo-Diebstahl“, bei dem das Fahrzeug ohne Aneignung des Schlüssels, mit Hilfe eines Funkwellenverlängerers entwendet wurde“, ist in der Mitteilung des Präsidiums zu lesen..

In der selben Nacht ab 2.40 Uhr sei es zudem es am Dorfanger zu einem weiteren Pkw-Diebstahl gekommen. Der oder die Tatverdächtigen kamen laut Polizei über die Terrassentüre ins Haus und entwendeten den Autoschlüssel eines schwarzen Pkw Daimler AMG S 65 mit Landsberger Kennzeichen. Anschließend wurde die Garagentür aufgehebelt und das Fahrzeug gestohlen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden.