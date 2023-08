Einbruch in Schondorfer Kfz-Werkstatt

Von: Susanne Greiner

Am Montagabend wurde in eine Schondorfer Werkstatt eingebrochen, Die Polizei sucht Zeugen. © Symbolfoto: PantherMedia/Hunter Bliss

Schondorf - Der Täter kam durchs Fenster: Am vergangenen Montagabend gegen 21:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Schondorfer Bergstraße.

Der Täter hebelte ein Fenster der Werkstatt auf und klaute laut dem Dießener Polizeihauptkommissar Tobias Ridder Bargeld aus der Werkstatt.

Zeugen, die zu der betreffenden Zeit oder auch im Vorfeld Verdächtiges gesehen haben, sollen sich unter Telefon 08807/92110 bei der Polizei Dießen melden.