Zu hohes Verkehrsaufkommen: Erfptinger lehnen Friedwald ab

Erpfting - Ein Friedwald südwestlich von Erpfting – bei den Bürgern des Landsberger Ortsteils kommt diese Idee nicht gut an. Bei einer Sitzung des Arbeitskreises Erpfting wurde das Konzept von einer Standortentwicklerin der FriedWald GmbH vorgestellt. Das Stimmungsbild der rund 80 Zuhörer ließ keinen Zweifel daran, dass die große Mehrheit der Anwesenden die Pläne ablehnt.

Die im hessischen Griesheim bei Darmstadt ansässige FriedWald GmbH hat nach eigenen Angaben bis dato 79 Naturfriedhöfe in Deutschland und zwei in Österreich realisiert. Einen weiteren möglichen Standort sieht sie bei Erpfting in einem Waldstück, das dem Iglinger Dominique Graf von Maldeghem gehört. Standortentwicklerin Sarah Jennewein sprach von einem 30 Hektar großen Gebiet, das dafür in Zwei-Hektar-Schritten aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen und zum Friedwald umgewidmet werden könnte.



Das Konzept sieht vor, den Wald für 99 Jahre vom Eigentümer zu pachten. Die FriedWald GmbH betrachtet Erpfting als Zentrum eines Einzugsgebiets mit 90.000 Haushalten und geht von bis zu 200 Beerdigungen im Jahr aus, die in der Regel an Donnerstagen, Freitagen und Samstagen stattfinden. Hinzu kommen Waldführungen, Interessentenbesuche und Grabbesuche. 500 Interessenten gebe es bereits.



Eine nicht unbeträchtliche Verkehrsbelastung also, die auf Erpfting zukommen würde, sollte das Projekt realisiert werden. Viele Zuhörer kritisierten das in ihren Augen nicht durchdachte Verkehrskonzept. Die Zuwegung würde quer durchs Dorf führen, durch schmale Straßen ohne Gehwege Richtung Mühlwinkel. Dabei führe das sommerliche Verkehrs- und Parkaufkommen zum Biergartenbesuch im Gasthaus „Zur Sonne“ bereits jetzt zu Problemen.



Mit dem ÖPNV wäre der Waldfriedhof nicht zu erreichen. Der Weg vom Mühlwinkel zu einer angedachten Parkplatzvariante im Wald sei ab der Waldgrenze nur noch ein Feldweg und werde regelmäßigem Verkehr nicht standhalten, lautete ein weiterer Kritikpunkt. Angezweifelt wurden zudem die von Jennewein in Bezug auf das Verkehrsaufkommen genannten Zahlen: ein Pkw pro Woche für Interessentenbesuche, zwei Pkw für Baumauswahl, drei für Waldführungen und je 16 für Grabbesuche und die Bestattungen selbst. Gerade diese Zahl hielten viele Zuhörer für unrealistisch, da von nur zehn Besuchern pro Beisetzung ausgegangen werde.



Stadt als Trägerin

Einen Stadtratsbeschluss zur Errichtung eines Friedwalds in Erpfting gibt es nicht. Doch hat die Stadt das Thema durchaus auf dem Schirm und kann sich vorstellen, Trägerin eines Naturfriedhofs zu werden. Die Verwaltung wurde im Juni letzten Jahres beauftragt, die Möglichkeiten zu untersuchen, ein solches Projekt in Eigenregie oder als öffentlich-private Partnerschaft zu betreiben. Ein kommunaler Naturfriedhof könnte zum Beispiel nördlich des Landsberger Waldfriedhofs Am Texet entstehen.



Ein Vorbild gibt es im Landkreis bereits. Im Oktober ging der Naturfriedhof Ammersee nördlich des Greifenberger Ortsteils Painhofen in Betrieb -–19 Hektar groß, in der Trägerschaft der Gemeinde, nahe der A96 und über einen gut ausgebauten landwirtschaftlichen Weg leicht zu erreichen.