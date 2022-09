Dießens unliebsame Strand-Vögel

Von: Dieter Roettig

Unliebsame Gäste im Strandbad St. Alban sind die Graugänse, die auf der Liegewiese „Tretminen“ hinterlassen. © Roettig

Dießen – Auch Unappetitliches steht manchmal auf der Tagesordnung der Sitzung des Dießener Seniorenbeirats: auf der letzten nämlich zu viel Gänsekot auf der Liegewiese des Strandbades St. Alban. „Überall Tretminen, man findet kaum einen sauberen Platz“, lautete der Vorwurf der Senioren. Sie richteten einen Appell an die Verwaltung, das Problem rechtzeitig bis zur Badesaison 2023 zu lösen.

Bürgermeisterin Sandra Perzul ist der gut funktionierende Stuhlgang der Graugänse wohl bekannt. Sie war öfter unangemeldet wie auch angemeldet vor Ort, um sich ein Bild über den Zustand zu machen. Die unappetitlichen Hinterlassenschaften seien nicht hinnehmbar, so ihr Urteil.



Zuständig für die Rasenpflege inklusive der Beseitigung von Abfall und Kot sind laut Vertrag die Pächter des Kiosks „St. Alban Beach & Bar“, Bado Schleifenbaum und Tobias Lux. Gegenüber dem KREISBOTEN betonten sie, das Gänseproblem sei ein Kampf gegen Windmühlen: „Wir sprechen hier von einer Population von 50 bis 80 Tieren, die jede Scheu vor Menschen verloren haben. Scheuchen wir sie auf der einen Seite ins Wasser, kommen sie Minuten später auf der anderen Seite wieder aufs Gelände.“ Was bei 150 Metern Uferlänge für die Gänse kein Problem darstelle.



Trotz eines Wildzaunes an der Wasserkante zwischen den Badestegen und Störversuchen mit einem ferngesteuerten Auto seien sie nicht abzuschrecken. Dazu komme, dass die Gänse immer wieder von uneinsichtigen Badegästen gefüttert werden.



Trotzdem versuche man alles, den Ausscheidungen Herr zu werden. Die 20.000 Quadratmeter große Liegewiese werde täglich in den Morgenstunden kontrolliert und mit einem Rasenmähertraktor gereinigt. Vergrämung und Kotbeseitigung hätten im besten Falle aber nur eine minimale Halbwertszeit. Denn eine ausgewachsene Gans scheidet täglich bis zu zwei Kilogramm Kot aus, verteilt auf sage und schreibe bis zu 170 Portionen. Kein Wunder, dass man immer wieder in eine grün-braune Masse tritt, die sich dann – igittigitt – zwischen den Zehen breit macht.



Ein Trost bleibt den Badegästen aber: Gänsekot schaut zwar unschön aus, aber gesundheitliche Schäden sind nicht zu erwarten. „Das ist im Grunde nur Gras, die alleinige Nahrung der Wildgänse“ sagt Helmut Kruckenberg, Mitglied in der „Projektgruppe Gänseökologie der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft“.



Bürgermeisterin Perzul glaubt zu wissen, warum schon seit vorletzten Sommer so viele Gänse hier ihr kotiges Unwesen treiben: wegen der Baustellen in den Seeanlagen seien sie wohl nach St. Alban abgewandert. Und auch weil wegen Corona im letzten Jahr weniger Badegäste in St. Alban waren und die Vögel sich hier verstärkt niedergelassen haben.



Kein Konsens



Im vergangenen Jahr hatte die Bürgermeisterin einen Ortstermin mit dem Landesbund für Vogelschutz und informierte sich, welche Maßnahmen aus Tierschutzsicht ergriffen werden könnten. Auch die Kioskpächter hätten dem Markt Dießen Alternativmöglichkeiten angeboten, die auf anderen Badegeländen zum Erfolg geführt haben. „Einen Konsens konnten wir bisher leider nicht erreichen und das Thema Gans lastet nach wie vor ganz allein auf unseren Schultern“, bedauert Bado Schleifenbaum.



Zu einem anderen Vorwurf des Seniorenbeirats nahmen die Pächter Stellung, nämlich: „Schlechte Gastronomie und lange Wartezeiten, weil sie den Kiosk wohl unterverpachtet haben“. Das weisen Tobias Lux und Bado Schleifenbaum vehement von sich: „Das dürften wir allein schon aus vertraglichen Gründen nicht und das war auch nie unser Ansinnen. Wir haben lediglich eine Betriebsleiterfunktion installiert, die sich um das operative Tagesgeschäft kümmert.“



Aber die Pächter räumen ein, dass es bei einem vollen Bad zu Wartezeiten kommen könne. Auch sie seien vom Personalmangel in der Gastronomie nicht verschont geblieben. Man habe sogar eine zweite Kasse für Eis, Getränke und Süßigkeiten eingerichtet, um bei hohem Gästeaufkommen den Andrang zu entzerren.



Erfahrene Wirte



Den Vorwurf bezüglich der Qualität der Speisen können die Gastronomen nicht nachvollziehen. Fleisch- und Wurstwaren würden täglich frisch direkt vom Metzger angeliefert, ebenso wie Gemüse und Obst vom Fruchthof. Die wechselnden Gerichte wie frisch zubereitete Salatteller, Pasta oder Bowls kämen besonders gut an bei den Gästen. Sogar auf Plastikgeschirr und -besteck werde verzichtet.



Schleifenbaum und Lux sind zudem erfahrene Wirte in Badebetrieben. Seit vier Jahren führen sie auch die „Bucht 27“ in Murnau am Staffelsee und seit diesem Jahr die Gastronomie im ehemaligen Murnauer Strandbad, jetzt ein offenes Badegelände. Diese Betriebe laufen laut ihren Aussagen „völlig problemfrei“, weshalb sie von den Aussagen des Seniorenbeirats irritiert seien. Ebenso wie von einem Gerücht, das ihnen Stammgäste zugetragen haben: Sie hätten St. Alban ja schon aufgegeben und der Markt suche bereits neue Pächter: „Alles Unsinn. Wir als junge Gastronomen möchten gerne etwas aufbauen, was leider immer wieder und fortwährend versucht wird, zu torpedieren. Wir haben unseres Wissens nach niemandem etwas getan.“