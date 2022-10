Mike Hutterer muss unters Messer

Von: Thomas Ernstberger

Wird nach dem letzten Spiel an der Schulter operiert: TSV-Spielertrainer Mike Hutterer (links). © Ernstberger

Landsberg – An der Niederlage gegen Ismaning waren für Jürgen Meissner, den sportlichen Leiter der Landsberger, auch Spieler „schuld“, die gar nicht auf dem Platz standen. „Wir haben einfach zu viele Verletzte, das können wir nicht so einfach kompensieren“, klagte Meissner nach dem 1:2 gegen Ismaning.

In diesem Spiel musste kurzfristig ein ganz wichtiger Spieler passen: Steffen Krautschneider, mit fünf Treffern zweitbester Torschütze des TSV Landsberg, setzte wegen Oberschenkelproblemen aus, wurde durch Manuel Detmar (fünfter Start­elf-Einsatz) ersetzt. Zudem fehlte mit Matej Rados, der sich in Erlbach einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, eine wichtige Abwehr-Alternative. „Beide sind aber für Samstag wieder Optionen“, sagt Spielertrainer Mike Hutterer. Auch der junge Vincent Stegmiller taucht seit dem 4:2 in Dachau (10. September) nicht mehr im Kader auf. Vor zwei Wochen kam der 19-jährige Mittelfeldmann sogar an Krücken ins Stadion. Es wurde zunächst ein Mittelfuß- oder Ermüdungsbruch be­fürchtet, doch Hutterer gibt nach dem MRT Entwarnung: „Nur“ ein Bluterguss am Knöchel. Kann aber auch dauern.

Dazu kommen die beiden Langzeit-Verletzten. Sandro Caravetta kann nach seiner Knie-Operation erst im neuen Jahr eingreifen. Gleiches gilt für Daniel Leugner (ebenfalls Knie-OP), der sich für ein Comeback im Oktober gequält hatte. Hutterer: „Eine schwierige Situation. Er wollte vor zwei Wochen in Kirchanschöring wieder auf dem Platz stehen. Aber das Knie macht noch immer Probleme. Wir geben ihm jetzt die Zeit, damit er der in der Rückrunde (erstes Spiel am 4. März gegen Rosenheim/d.Red.) wieder eingreifen kann.“



So gehen den TSV-Trainern logischerweise die Alternativen aus: „Wir haben 20 Feldspieler im Kader. Da ist es ganz normal, dass es eng wird, wenn gleich fünf Mann fehlen.“



Außerdem verrät Mike Hutterer, dass auch er selbst operiert werden muss. Grund: Die Schulter­verletzung aus dem Vorbereitungsspiel Anfang Juli gegen Karlsfeld. Der Spielertrainer: „Es geht inzwischen nicht mehr ohne Schmerztabletten. Ich werde mich gleich nach dem letzten Spiel unters Messer legen. Wir beginnen Ende Januar/Anfang Februar wieder mit dem Training. Bis dahin müsste ich dann wieder einsatzfähig sein.“