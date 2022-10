Nur noch drei Christbäume in der Stadt Landsberg

Von: Susanne Greiner

Teilen

Der Christbaum auf dem Landsberger Hauptplatz wird auch in diesem Jahr leuchten – trotz Sparmaßnahmen. © Greiner

Landsberg – Früher war mehr Lametta. Und es gab auch mehr Christbäume im Landsberger Stadtgebiet als es dieses Jahr im Advent und zu Weihnachten geben wird. Aufgrund der seit September gültigen, neuen Energiesparverordnung sind die Gemeinden angehalten, beispielsweise die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden zu senken. Für Weihnachtsbeleuchtung oder Weihnachtsmarkt ist die Verordnung nicht zwingend. Aber natürlich darf gespart werden. Die Stadtverwaltung hat in der letzten Stadtratssitzung vorgeschlagen, die Strombremse zu ziehen und weniger Christbäume aufzustellen: statt wie bisher 13 nur noch drei in der Innenstadt sowie jeweils einen in den Stadtteilen.

Das Problem bei den Christbäumen in der Stadt: Nur die Bäume am Hauptplatz und am Hellmairplatz haben eine eigenen Stromversorgung und können nachts abgeschaltet werden. Alle anderen hängen an den Straßenbeleuchtungsmasten – und brennen somit die Nacht durch. Das Vorschalten einer Zeitschaltuhr sei nicht möglich, konstatierte OBin Doris Baumgartl (UBV). Deshalb empfehle die Verwaltung, nur noch drei beleuchtete Bäume in der Innenstadt aufzustellen: einen am Hauptplatz, einen am Hellmairplatz und einen am Flößerplatz. Dazu soll in den Stadtteilen Landsbergs an einer „zentralen Stelle“ jeweils ein beleuchteter Weihnachtsbaum aufgestellt werden – wenn das gewünscht sei, so Baumgartl.



Der Stromverbrauch des Hauptplatz-Baumes über den gesamten Zeitraum liegt laut Stadtverwaltung bei 1.700 Kilowattstunden (circa 700 Euro), der Verbrauch der restlichen Bäume zusammengenommen bei 12.800, rund 5.5000 Euro Stromkosten.



Zu spät für LED



Natürlich wäre eine Umstellung auf LED möglich und damit könne man den Stromverbrauch auf ein Sechstel des bisherigen reduzieren, so Baumgartl. „Allerdings ist das aktuell gar nicht mehr unser Thema“, so die OBin. Denn die Lieferung der Leuchtmittel dauere mindestens zwölf Wochen, die Stadtwerke, zuständig fürs Bestücken der Bäume, habe man bereits Anfang Oktober beauftragen müssen, damit die notwendige 40-Tonnen-Hebebühne rechtzeitig vor Ort sein kann. Die Umstellung aller 13 Bäume auf LED kostet 40.0000 Euro, die für den Baum am Hauptplatz allein rund 8.000 Euro.



Eine Reduzierung der Beleuchtung beim Christkindlmarkt (Gesamtverbrauch 3.500 kWh) im für dieses Jahr geplanten ‚Stadtweihnachtskonzept‘ – also dem Christkindlmarkt auf mehrere Plätze ‚auseinandergezogen‘ – oder einen Verzicht auf alle Weihnachtsbäume hält Baumgartl nicht für sinnvoll – gerade bei der aktuell schwierigen Situation für die Bürgerinnen und Bürger und der „zweijährigen Abstinenz“ beim Christkindlmarkt. „Ein Weihnachtbaum gehört zum Erscheinungsbild des Christkindlmarktes dazu.“



Die anwesenden Stadträte waren mit den Vorschlägen der Stadtverwaltung einverstanden. Christoph Jell (UBV) bezeichnete die Maßnahme als „guten Kompromiss zwischen dem nötigen Energiesparen und einem Etwas für die Seele“. Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) mahnte, die Umstellung auf LED jetzt zu beschließen und die Mittel in den Haushalt einzustellen, „damit wir wenigstens 2023 eine sparsame Beleuchtung haben.“



Der Beschluss zur Reduzierungder Bäume auf drei in der Innenstadt und jeweils einen in den Stadtteilen sowie die Umstellung aller Christbaumbeleuchtungen auf LED wurde einstimmig beschlossen.