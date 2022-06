Zu wenig Renken für den »Prinz of Wels«

Von: Dieter Roettig

„Prinz von Wels“ nennt man in Fischerkreisen Simon Rauch, dem immer wieder Prachtexemplare ins Netz gehen. Sein Urenkel Anton ist stolz auf die über 700-jährige Familien-Tradition. © Roettig

Dießen – Seit 1691 treffen sich die Ammersee-Berufsfischer traditionell an Peter & Paul – bis 1970 ein Feiertag in Bayern – zu ihrem Jahrtag. So auch heuer wieder im Dießener Unterbräu. Zu den rund 30 Mitgliedern der Fischereigenossenschaft gehört auch der mit 77 Jahren wohl älteste Ammersee-Fischer Simon Rauch aus Dießen – vom Sternzeichen übrigens Fisch …

Er war lange in der Vorstandschaft, nimmt aber seit Jahren nicht mehr an den Treffen teil. „Ich bin denen wohl zu unbequem geworden, weil ich mich mit meiner Meinung nicht zurückhalte“, begründet er seine Abstinenz. Wir trafen das Dießener Original kurz vor dem Fischerjahrtag, als er die Ausbeute seiner morgendlichen Fahrt auf dem Ammersee nach Hause zum Räuchern brachte: Elf Renken zwischen 300 und 350 Gramm gingen ihm ins Netz. Davon kann man nicht mehr leben, sagt der immer noch leidenschaftliche Fischer ohne Groll. Er ist wohl der letzte in der über 700-jährigen Fischertradition seiner Familie am Ammersee.



Tochter Petra ist zwar gelernte Fischmeisterin, übt aber einen anderen Beruf aus. Nur in der Urlaubsaison und an den Wochenenden hat sie mit Fischen zu tun: Sie verkauft in „Petras kleiner Fischtheke“ bei der Bahnunterführung zum See Fischsemmeln und andere Schmankerl. Simons Enkel betreibt eine Autowerkstatt, hilft aber immer mit, wenn Not am Mann ist. So wie beim Bändigen der Riesen-Waller bzw. Welse, die Opa Simon immer wieder aus dem Ammersee holt. Sein größter Monsterraubfisch wog bei einer Größe von 1,85 Metern stolze 44 Kilogramm. In Fischer- und Anglerkreisen nennt man Simon Rauch nicht umsonst den „Prinz von Wels“.



Eine Ursache für den Rückgang der Fischausbeute im Ammersee sieht Simon Rauch beim Problemvogel Kormoran. Die Kormorane müssten nicht mal selbst auf Beutezug gehen, weil sie sich frech an den gefüllten Netzen der Fischer bedienen. Ein Großteil des Fangs werde so vernichtet, da ein Kormoran bis zu einem Pfund Fisch am Tag verspeist. Die Vögel seien inzwischen so schlau, dass sie einen Sicherheitsabstand zu den Fischerbooten einhalten. Erst wenn die Fischer nicht mehr am Netz sind, werde mit großem Appetit geplündert. Die Entenart der Gänsesäger sei ein weiteres Problem. Sie verspeisen mit Vorliebe Jungfische im Uferbereich. Das wirke sich auf die Fischökologie und Ertragssituation nicht minder schwer aus. Auch die zu vielen Gänse am See würden das Wasserschilf nicht mehr auf die Füße kommen lassen. Damit fehlten Reinigungsanlage, Lebensraum und Brutstätten des Sees.



Neben den als „Brotfisch“ bezeichneten Renken sei auch der Bestand von Zander, Hecht, Barsch, Karpfen, Rütten, Aalen und Seeforelle nicht mehr so wie früher, bedauert Simon Rauch. Den Einsatz von bebrüteten Eiern oder Jungfischen der Seeforelle durch den Ammersee-Fischer Dr. Bernhard Ernst begrüßt Simon Rauch zwar. Aber er befürchtet, dass ein Großteil von Raubfischen gefressen wird.



Simon Rauch besitzt am Ammersee die wohl älteste Fischerhütte Bayerns aus dem Jahr 1773. Das mit Netzen dekorierte Juwel steht unter Denkmalschutz und ist eines der meist fotografierten Objekte der Dießen-Touristen und dient beim Töpfermarkt für den Verkauf von Fischsemmeln.



Auf die Hütte ist Simon Rauch genauso stolz wie auf den Original-Nachbau des Klosterschiffes, der in einem großen Schuppen gut versteckt ist. Im 17. Jahrhundert diente das Schiff den Augustiner-Chorherren für Belustigungsfahrten, bis sich seine Spur verlief. 1976 wurde das Klosterschiff anhand noch vorhandener Dokumente und Stiche rekonstruiert und nahm an Land an einem Festzug teil, bevor man es – warum auch immer - im Ammersee versenkte. 2001 hat man das Schiff mit Hilfe von Wasserwacht und Feuerwehr wieder geborgen. „d‘Moosdapper“, Simon Rauchs Traditionsverein von „Fischern, Jägern und anderen Lügnern“, hat es in 600 Arbeitsstunden restauriert. Seitdem kann es gebucht werden, zum Beispiel für stilvolle Hochzeitsfahrten auf dem Ammersee. Jetzt aber steht erstmal wieder eine Landfahrt auf dem Programm: Beim großen Festumzug des Heimat- und Trachtenvereins D’Ammertaler Dießen/St. Georgen am 31. Juli sind das Klosterschiff und Simon Rauch dabei.