Zurück als Landsbergs Stadtbaumeisterin: Annegret Michler

Von: Susanne Greiner

Teilen

Die bisherige und die neue Stadtbaumeisterin neben OBin Doris Baumgartl (links): Annegret Michler (Mitte) kehrt wieder auf den Posten der Stadtbaumeisterin zurück. Birgit Weber verabschiedet sich in den Ruhestand. © Osman

Landsberg - Stadtbaumeisterin Birgit Weber geht zum 30. Juni in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist gleichzeitig ihre Vorgängerin und in Landsberg ein bekanntes Gesicht: Annegret Michler kehrt nach acht Jahren Selbstständigkeit und Elternzeit nach Landsberg zurück.

Michler war bereits von 2004 bis 2015 als Stadtbaumeisterin tätig und hat große Projekte wie das Quartier Urbanes Leben am Papierbach (ULP) selbst noch mit auf die Schiene gesetzt.



„Ich bin froh und glücklich, dass wir Annegret Michler dafür gewinnen konnten, nach Landsberg zurückzukommen“, sagte OBin Doris Baumgartl beim offiziellen Pressetermin im Rathaus. Der Architektin, Stadtplanerin und Regierungsbaumeisterin hätten mehrere Angebote vorgelegen. Den Ausschlag hätten die großen Projekte gegeben, die in Landsberg anstehen, sagte Michler. Dazu zählen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, die Konversion des Fliegerhorstes Penzing, die Aufwertung der nördlichen Altstadt sowie die Baugebiete Pfetten- und Staufenstraße.



„Mich interessiert eine Stelle, wo man etwas umsetzen kann“, so Michler. Dies sei in Landsberg der Fall - Planungen würden nicht in der Schublade verschwinden. „Dass in Landsberg etwas vorwärts geht, ist das Reizvolle.“ Sie hat über die Jahre die Entwicklung der Lechstadt verfolgt, während sie in Kaufbeuren ihr eigenes Planungsbüro „Die Stadtentwickler“ leitete und sich der Erziehung ihrer drei Kinder widmete. Ihre neue alte Stelle wird die Diplomingenieurin am 1. September antreten.



Die scheidende Stadtbaumeisterin Birgit Weber ist „sehr froh, dass Annegret Michler den Stab übernimmt“. Diese habe seinerzeit die große Stadterweiterung in Gestalt des ULP vorbereitet und könne nun die Fertigstellung begleiten - etwas, das Weber auch gern noch selbst getan hätte. Doch sie hat nun ihre Versetzung in den Ruhestand beantragt. „An meine Vorgängerin zu übergeben, beruhigt mich sehr“, so Weber. Stadtplanung brauche Kontinuität.



Annegret Michler studierte Architektur an der TU München, absolvierte ihr Referendariat im Fachgebiet Städtebau an der Obersten Baubehörde und wurde nach dem zweiten Staatsexamen zur Regierungsbaumeisterin ernannt. 2004 wurde sie Stadtbaumeisterin in Landsberg. Michler ist unter anderem Mitglied im Arbeitskreis Planen und Bauen des Bayerischen Städtetags und hat einen Lehrauftrag an der Hochschule München. 2021 wurde sie für das Projekt „Grüne Hänge in Freising“ mit dem Bayerischen Landschaftsarchitekturpreis 2020 ausgezeichnet.



Freising ist eine der fast 60 Städte und Kommunen, für die Michler mit ihrem neun Mitarbeiter starken Planungsbüro tätig war. Sie hat Stadt- und Ortsentwicklungskonzepte sowie kommunale Denkmalschutzkonzepte erstellt, Planungsprozesse moderiert und Bürgerbeteiligungen geleitet, Sanierungsberatungen und Machbarkeitsstudien durchgeführt, Bauleitplanungen und Satzungen entwickelt. Dieser Erfahrungshorizont kommt nun der Lechstadt zugute.



Birgit Weber hinterlässt in Landsberg unter anderem die Fortentwicklung des ULP und brachte seinerzeit das Planungsinstrument der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) aus München mit. Landsberg habe mittlerweile Modellcharakter für die Anwendung der SoBoN auf Städte seiner Größenordnung, so OBin Doris Baumgartl. „Viele Kommunen haben das von uns übernommen.“