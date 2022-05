Zusammen die Landsberger Altstadt aufwerten

Konzept für Bürgerbeteiligung

Landsberg – Mit den Betroffenen gemeinsam soll die Aufwertung der nördlichen Altstadt in Angriff genommen werden. Dabei ist den Verantwortlichen der Stadt bereits jetzt klar, dass widerstreitende Interessen aufeinanderprallen und Konflikte zutage treten werden. Damit Planungsprozess und Bürgerbeteiligung trotzdem konstruktiv verlaufen, wird ein spezialisiertes Moderationsbüro hinzugezogen.

Wie soll mit Vorder- und Hinteranger und den angrenzenden Straßen umgegangen werden? Wird der Vorderanger zur Fußgängerzone, während der Kfz-Verkehr nur noch durch den Hinteranger rollt? Was wird mit Parkplätzen? Das sind für OBin Doris Baumgartl (UBV) nur einige der Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der nördlichen Altstadt stellen.



„Wir sind überzeugt davon, dass eine erfolgreiche Umgestaltung nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gelingen kann“, so OBin Baumgartl in der jüngsten Stadtratssitzung. Man habe sich „intensive Gedanken“ gemacht und entschieden, dass Planungsschritte und Bürgerbeteiligung parallel laufen sollen.



Wie die Bürgerbeteiligung im einzelnen aussehen wird, erläuterte Solveig Grundler vom Dießener Planungsbüro AgoraKomm. Am Beginn steht die sogenannte Aktivierungsphase, während der den Bürgern vor allem zugehört werden soll. Im direkten Gespräch sollen Ideen, Wünsche, Sorgen und Ängste gesammelt werden. Man wolle „hören und spüren, was die Menschen wirklich bewegt“, so Grundler.



Wichtig sei, dass nichts hinter verschlossenen Türen geschehe. Auf einer Projekt-Website sollen alle Daten, Fakten und Unterlagen jederzeit einsehbar sein. Im Rahmen eines Bürgerfests will man an einem eigenen Stand mit der breiten Bevölkerung ins Gespräch kommen. Es folgen drei Vor-Ort-Spaziergänge der Planer – sowohl von AgoraKomm als auch vom Büro Dragomir Stadtplanung – mit drei Betroffenengruppen: Anwohner, Eigentümer und Geschäftstreibende.



In dieser „Verstehensphase“ (Grundler) werden bestehende Konflikte deutlich, die in einer anschließenden Vertiefungsphase ausgehandelt werden. Geschehen soll dies in einem eineinhalbtägigen Workshop mit 20 gesetzten Interessenvertretern und 20 weiteren Teilnehmern – um diese Plätze kann man sich bewerben. Dafür, dass der Workshop nicht zum Schlagabtausch wird, sorgt eine intensive Moderation. Anwesende Experten und Kommunalpolitiker haben kein Rederecht – „sie dürfen alle nur zuhören“, so Grundler.



Offenes Büro



Im Rahmen dieses Workshops werden die Rahmenrichtlinien für die Planung erarbeitet. Sie bilden die Basis, auf der die Stadtplaner des Büros Dragomir einen ersten Entwurf erarbeiten, der Öffentlichkeit präsentieren und von dort Kritik entgegennehmen. Im Rahmen eines sogenannten Charrette-Verfahrens sollen die Planer drei Tage lang ein offenes Büro in der Altstadt aufschlagen, in dem Bürger ihnen beim Arbeiten über die Schulter schauen, Fragen stellen und Vorschläge machen können. Auf diese Weise soll die maximal mögliche Transparenz hergestellt werden, wie Grundler erklärte. Die Pläne werden anschließend für drei Wochen online gestellt und können erneut von den Bürgern kommentiert werden.



Der gesamte Prozess beginnt bereits in den nächsten Wochen und läuft bis zum Herbst 2023. Wie Planer Martin Birgel vom Büro Dragomir erklärte, startet am 21. Juni auf einer eigens eingerichteten Internetplattform ein Crowdmapping, bei dem sich Bürger aus Stadt und Landkreis mit Hilfe von Pinnadeln zu positiven und negativen Aspekten der nördlichen Altstadt äußern können. Die – von einem Moderator freigeschalteten – Kommentare können von allen gelesen, wiederum kommentiert, geliked oder ge-disliked werden.



Mit großen Plakaten soll innerhalb der kommenden Wochen die gesamte Aktion bekannt gemacht werden. Man habe mit dem Crowdmapping in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, sagt Birgel. „Die Beteiligungsquoten sind viel besser, als wenn Menschen in einen Veranstaltungssaal kommen müssen.“