Ist Schondorfs KUBA am Ende?

Von: Susanne Greiner

Teilen

Die KUBA ist zu. Wegen baulicher Mängel hat das Landratsamt die Bar geschlossen. © Roettig

Schondorf – „Wir brauchen KUBA!“ Der Ruf der Schondorfer Jugendlichen auf Facebook ist dringend. Denn die Kultbar am Bahnhof ist zu: Zwangsschließung durch das Landratsamt. Der Grund sind „schwerwiegende Baumängel“, teilt Amtssprecher Wolfgang Müller mit – vor allem die Überdachung der Terrasse müsse weg. Für einen Neubau stehe der Bauplan aber schon seit sieben Jahren, entgegnet Pächter Harald Wildenstein. Damit Bewegung in die Sache kommt, rufen die KUBA-Fans zur Demonstration am morgigen Mittwoch, 30. November, auf.

„Seit Mai 2007 bereichert die KUBA die Gaststättenszene am Ammersee.“ So ist es auf der Webseite des Ammersee Guide zu lesen. Seit 20. November ist die KUBA zu. „Eine Zwangsschließung auf Anforderung des Landratsamtes“, sagt Wildenstein. Landratsamtsmitarbeiter seien zur Begehung vor Ort gewesen und hätten Mängel festgestellt. Neben der Forderung, das Terrassendach abzureißen, müsste auch der Brandschutz gewährleistet werden – beispielsweise die zu schmalen Fluchtwege. Jetzt sei „die Nutzung als Gastronomiebetrieb untersagt“, so Landratsamtssprecher Wolfgang Müller.



„Seit sieben Jahren soll die Gemeinde die Terrasse aufbauen – geschehen ist bis heute nichts“, schreiben die Jugendlichen im Demonstrationsaufruf. Parallel zur Demo haben sie eine Unterschriftenaktion gestartet. Denn die KUBA sei eine „feste Instanz“, ein „einzigartiger Ort für generationsübergreifende Begegnungen“. Das Ziel der Jugendlichen: der Neubau der Terrassenüberdachung, die Sanierung des Bestandsgebäudes – und bis zur Fertigstellung ein Übergangsbetrieb. Man wolle eine „klare Kommunikation und ein Miteinander“, betonen die Jugendlichen. „Wir klagen niemanden an.“



Wildenstein macht schon den Weg für den Terrassendach-Neubau frei: „Seit letzter Woche sind wir am Abreißen.“ In Zukunft soll eine Holzkonstruktion entstehen, deren Seitenwände herausnehmbar sind. Dass bisher nichts geschehen ist, liege an der Kombination Gemeinde–Landratsamt–Bahn, sagt Wildenstein. Dass dieses Konstrukt nicht einfach ist, weiß auch Bürgermeister Alexander Herrmann. Bis 2018 habe das Gelände der Deutschen Bahn gehört, sei erst 2018 entwidmet worden. Die Genehmigung der Bahn für den Gaststättenbetrieb sei verschwunden, so Herrmann. Weshalb das Landratsamt den Gaststättenbetrieb nicht anerkenne.



Auch planungstechnisch sei es nicht einfach. Bis 2018 habe man das Gebiet innerhalb des Bebauungsplans Ortsmitte ja nicht überplanen können. Dass das Grundstück überhaupt überplant werden müsse und nicht gemäß §34 des Baurechts als ‚Baulücke‘ behandelt werden könne, sei fraglich. Zudem sei der Gemeinde die Bebauungsplanänderung des Areals um Bahnhof und Rathaus zum „urbanen Gebiet“ „um die Ohren geflogen“ – damit auch die KUBA-Planung. Er sei mit den Jugendlichen im Gespräch, sagt Herrmann. Denn auch die Gemeinde wolle das KUBA erhalten: „Das ist mehr als eine Kneipe, es hat eine wichtige soziale Aufgabe.“ Deshalb finde er die Demo auch gut: um zu zeigen, „dass die KUBA eine Lobby hat“.



Wenn Wildenstein das Terrassendach abgerissen und auch die anderen Mängel beseitigt hat, will Herrmann noch vor Weihnachten mit dem Landrats­amt – das sich entgegenkommend zeige – abklären, wie man mit der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und dem Terrassen-Neubau weitermachen könne. Ziel sei, nach der klassischen Winterpause des KUBA im Frühjahr mit Duldung einen Übergangsbetriebs („vielleicht mit Zelt“) starten zu können. „Der letzte Schritt ist dann das Nachziehen der Bebauungsplanänderung.“ Wichtig sei die Zusammenarbeit aller Beteiligten, ist Herrmann überzeugt: „Wir können das nur gemeinsam wuppen.“



Treffpunkt für die Demo ist am morgigen Mittwoch um 18 Uhr an der Seepromenade.