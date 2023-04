Drogen-Umschlagplatz Landsberg?

Von: Nathalie Schelle

Zwei Landsberger handelten mit Drogen im großen Stil. Jetzt standen sie in Augsburg vor Gericht. © Symbolbild: Panthermedia

Landsberg– Mindestens 24 Kilo Marihuana sollen im Umlauf gewesen sein. Nicht aber in den Niederlanden oder den USA, wo die Droge mittlerweile legalisiert ist, sondern mitten in Landsberg. Das wurde den beiden Angeklagten Thomas A. und Michael B. (Namen von der Redaktion geändert) vorgeworfen. Am vergangenen Donnerstag saßen sie auf der Anklagebank des Jugendschöffengerichts Augsburg. Beide waren zur Tatzeit – März bis Oktober 2021 – noch minderjährig.

Thomas A. habe von einem anderweitig Verfolgten (hier Stephan C. genannt) mindestens 24 Kilogramm Marihuana erhalten und dieses im Zeitraum März bis Oktober 2021 wöchentlich verkauft. An einen „Kunden“ in 32 Fällen. Gut 300 Gramm für je sechs Euro – mindestens. Die Übergaben fanden immer an seinem Wohnort Landsberg statt.



Michael B., ebenfalls aus Landsberg, soll in vier der 32 Fällen die Übergaben des Marihuanas übernommen haben. In zehn weiteren habe er Thomas A. bei den Übergaben begleitet. Laut Anklage erwirtschafteten die beiden dabei 144.000 Euro.



Im September 2021 soll Thomas A. von Stephan C. wieder Marihuana abgenommen haben – 700 Gramm für 4.200 Euro. 116 Gramm habe er weiterverkauft. Das übrige Marihuana und ein Einhandmesser fanden die Ermittler im Helmfach seines Rollers in Landsberg. Und so kam es zur Anklage – der Vorwurf: Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in 32 Fällen und bewaffnetes unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln für Thomas A.. Michael B. wird Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in 14 Fällen vorgeworfen .



Das Jugendschöffengericht verurteilte Thomas A. zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung. Außerdem muss er den Ertrag aus den Dealergeschäften, 144.000 Euro, zurückzahlen. Der Landsberger bekam einen Bewährungshelfer zugeteilt und muss drogenfrei leben, was durch Urintests nachzuweisen ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



Michael B. erhielt eine Verwarnung, muss 2.000 Euro für eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen und drogenfrei bleiben. Das Gericht berücksichtigte dabei, ebenso wie bei Thomas A., das Geständnis. Auch der geringere Tatbeitrag und die Tatsache, dass B. mittlerweile ein Ausbildung absolviert, waren strafmildernd. Das Urteil ist rechtskräftig