Zwei Landsberger Schwestern auf dem Weg zum Fußball-Profi

Landsberg – Zwei Landsberger Mädels auf den Spuren der Pürgener National- und Bayernspielerin Sydney Lohmann (23). Laura (13) und Lina Fühler (10) haben ein großes, sportliches Ziel: „Wir wollen Fußball-Profis werden.“ Dafür tun sie – und ihre Eltern Miriam Fühler und Sebastian Spörer – alles. Sogar im Urlaub wird geschuftet: „Laura hat einen exakten Trainingsplan mitbekommen, da macht die ganze Familie mit“, erzählt die Mama.

Ihre Töchter spielen seit frühester Kindheit Fußball – erst beim TSV Finning und jetzt in Landsberg und beim FC Bayern München. BFV-Auswahlspielerin Laura, die am liebsten im Mittelfeld oder im Sturm aufläuft, hat ein Doppel-Spielrecht, sie ist für die Juniorinnen der Bayern und für die C1 des TSV am Ball. Beim Nachwuchs des Rekordmeisters spielt sie ausschließlich mit Mädchen zusammen, in Landsberg ist sie die einzige weibliche Spielerin im Team von Trainer Sascha Mölders. Ihre kleine Schwester kickt in der D2 des TSV Landsberg.



Zwei Vereine – wie hoch ist da der Aufwand? Sehr hoch, wie Laura berichtet: „Am Montag ist DFB-Stützpunkttraining, Dienstag und Donnerstag trainiere ich in Landsberg, Mittwoch und Freitag bei den Bayern auf dem Campus“. Zu diesen fünf Einheiten kommt am Samstag meist noch Koordinationstraining mit Ex-Profi Sven Kresin in Landsberg. Lina trainiert „nur“ viermal, einmal davon am DFB-Stützpunkt, einmal mit Kresin. „Das ist ein anderes Leben, als es andere Mädchen in diesem Alter führen. Aber solange die Freude da ist und sie gerne so oft ins Training gehen, unterstützen wir die sportlichen Ambitionen der beiden. Wir legen auch viel Wert auf Regeneration, Ernährung und ausreichend Schlaf“, erzählt die Mutter, die natürlich regelmäßig als „Taxi Mama“ ran muss. Um die Fahrtwege und -zeiten zu vereinfachen, sind die Spörer/Führers sogar extra von Finning nach Landsberg gezogen. Alles für den Sport!



Wie die Eltern

Wie kamen die Mädels zum Fußball? „Ich habe alles Mögliche ausprobiert, auch Tanzen. Aber Fußball hat mir einfach am besten gefallen“, verrät Laura. Klar, dass die kleine Schwester da nicht hinten anstehen wollte. Schon mit zwei Jahren spielte Lina mit Laura in Finning, fing mit Drei dort in der G-Jugend an. Zudem sind die beiden Realschülerinnen „vorbelastet“: Der Vater war einst in Bremen aktiv, war dann bis zum Sommer 2023 Lauras Trainer in Finning und Landsberg, die Mutter spielte in der Nähe von Karlsruhe in der Jugend und bei den Damen.



Wer im FCB-Dress aufläuft, dessen Herz schlägt natürlich auch für die „Roten“: Laura und Lina sind „Bayern-Fans von Anfang an“. Wie die Mama. Nur der Papa fällt da aus der Rolle: Er ist natürlich Anhänger von Werder Bremen. Und welche Bayern-Akteure haben’s den Landsberger Mädels besonders angetan? Laura: „Jamal Musiala ist so jung und schon Stammspieler, das finde ich richtig gut.“ Linda: „Alphonso Davis bei den Herren und Linda Magull bei den Frauen.“



Bis Mitte August sind jetzt erst mal Ferien angesagt. Mit dem Wohnmobil und Hündin Momo, einer Labrador-Appenzeller-Mischung, fährt die ganze Familie nach Schweden. Danach geht’s für Laura am Bayern-Campus wieder ordentlich zur Sache: Da stehen bis zum Punktspielstart am 17. September wöchentlich drei Trainingseinheiten plus Spiele auf dem Programm. Und im Oktober folgt gleich ein besonderes Highlight: Ein Mädchen-Turnier auf Mallorca. „Da spielen wir gegen ganz große Vereine wie Barcelona und Real Madrid“, freut sich Laura schon. Solche Events sind der Lohn für ein junges Leben für den Fußball…