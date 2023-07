Rabenschwarzer Unfall-Donnerstag im Lechrain

Von: Toni Schwaiger

Zu zwei schweren Verkehrsunfällen im Lechrain wurde die Polizei am Donnerstag vergangener Woche gerufen. © Julia Boecken

Lechrain – Rabenschwarzer Donnerstag: Bei zwei schweren Verkehrsunfällen im Lechrain sind am Nachmittag eine Frau ums Leben sowie zwei Personen schwer verletzt worden.

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Issing und Lengenfeld. Dort war ein 59-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg in seinem Skoda Richtung Süden unterwegs. Aus „bislang ungeklärter Ursache“, so die Polizei, geriet er auf die Gegen­fahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Seat zusammen.



An dessen Steuer saß eine 55-Jährige aus dem nordöstlichen Landkreis Landsberg; sie erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der schwer verletzte Unfallversacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 20.500 Euro schätzt. Für den Rettungseinsatz, die Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie die Unfallaufnahme war die Staatsstraße bis etwa 21.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Nur wenige Stunden später krachte es erneut im Lechrain. Ein 77-jähriger Landsberger verursachte um 17.45 Uhr den zweiten schweren Unfall des Tages. Nach Darstellung der Polizeiinspektion Landsberg wollte er mit seinem Fiat zwischen Igling und Erpfting von einem Feldweg in die Kreisstraße LL2 einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Suzuki. Am Steuer saß eine 36-Jährige aus dem nördlichen Landkreis, auf der Rückbank zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren. Die Frau und die Kleinen sowie der Unfallverursacher erlitten bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen, die 62-jährige Beifahrerin im Fiat schwere.



Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt rund 13.000 Euro.