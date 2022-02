Neues Zuhause gesucht: Helfen Sie diesen liebenswerten Vierbeinern!

Landsberg - Der KREISBOTE hat ein Herz für Tiere. Aus diesem Grund unterstützen wir den Tierschutzverein Landsberg auf dieser Seite bei der Vermittlung seiner Vierbeiner, die im Tierheim an der Schongauer Straße auf ein neues Zuhause warten.

1 / 38 Fluffy • Zusammen mit Freund Wuschel (geboren 2018) sucht Meerschweinchen Fluffy (geboren 2020) ein neues Zuhause. Das Tierheim Landsberg wünscht sich eine artgerechte Haltung mit genügend Platz, um sich zu bewegen. © Gerd Fischer

2 / 38 Wuschel• Zusammen mit Freund Fluffy (geboren 2020) sucht Meerschweinchen Wuschel(geboren 2018) ein neues Zuhause. Das Tierheim Landsberg wünscht sich eine artgerechte Haltung mit genügend Platz, um sich zu bewegen. © Gerd Fischer

3 / 38 Sylvia • Die beiden Meerschweinchen Emily und Sylvia (geboren ca. 2016) suchen gemeinsam ein neues Zuhause. Das Tierheim Landsberg wünscht sich eine artgerechte Haltung, mit viel Platz um sich zu bewegen. © Gerd Fischer

4 / 38 Emily • Die beiden Meerschweinchen Emily und Sylvia (geboren ca. 2016) suchen gemeinsam ein neues Zuhause. Das Tierheim Landsberg wünscht sich eine artgerechte Haltung, mit viel Platz um sich zu bewegen. © Gerd Fischer

5 / 38 Bob und Berta • Die beiden Wellensittiche suchen gemeinsam ein neues Zuhause. Das Tierheim Landsberg wünscht sich eine artgerechte Haltung in einer Voliere. © Gerd Fischer

6 / 38 Rosalie • Der kleine Zebrafink sucht ein neues Zuhause und würde sich über vorhandene Artgenossen freuen. Das Tierheim Landsberg wünscht sich eine artgerechte Haltung in einer Voliere. © Gerd Fischer

7 / 38 Luke • Der Pennantsittich sucht ein neues Zuhause und würde sich über eine Partnerin freuen. Das Tierheim Landsberg wünscht sich eine artgerechte Haltung in einer Voliere, damit er Platz zum fliegen hat. © Gerd Fischer

8 / 38 Kim und Luca • Die Nymphensittiche Kim und Luca suchen gemeinsam ein neues Zuhause. Das Tierheim Landsberg wünscht sich eine artgerechte Haltung in einer Voliere. © Gerd Fischer

9 / 38 Diana, Emily, Sylvia und Gabi • Die vier Meerschweinchen suchen ein neues Zuhause in artgerechter Haltung. Sie sind weiblich, ca. 2016 geboren und würden sich freuen, wenn sie zusammenbleiben könnten. Das ist aber kein Muss, sie werden auch paarweise abgegeben © Gerd Fischer

10 / 38 Flora • Flora ist eine hübsche Kanariendame, die sich über ein neues Zuhause und einen Partner in artgerechter Haltung freuen würde. © Gerd Fischer

11 / 38 Paula • Die Hündin wurde im Februar 2020 geboren, ist geimpft, kastriert, gechippt und mittelgroß. Paula ist eine offene, aufgeweckte und freundliche Fellnase. Andere Hunde findet sie interessant und hat auch kein Problem mit ihnen. Im Rudel ist sie mittendrin, genießt aber auch die Zeit alleine bzw. mit einem anderen Hund. Paula freut sich auf Menschen, die ihr genug Zeit geben, um in ihrem neuen Zuhause anzukommen. © Gerd Fischer

12 / 38 Enno• Der Mischlingsrüde wurde im März 2020 geboren, ist mittelgroß, geimpft, kastriert und gechippt. Enno könnte ein Bordercollie-Mix sein und eventuell Hütehundeigenschaften zeigen. Für den Rüden sucht das Tierheim Landsberg aktive Menschen. Auch geistig sollte Enno ausreichend beschäftigt werden. Er freut sich auf aufregende Ausflüge und viel Kontakt zu seinen Artgenossen, Streicheleinheiten und auf ein eigenes Körbchen. © Gerd Fischer

13 / 38 Elli • Die Hündin wurde im Juli 2019 geboren, ist geimpft, kastriert, gechipt und mittelgroß. Elli ist eine freundliche Fellnase und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Mit anderen Hunden hat sie kein Problem. Vermutlich kennt Elli das Leben im Haus nicht. Deshalb sucht das Tierheim Landsberg für sie geduldige Menschen, die sie im neuen Zuhause in Ruhe ankommen lassen. Elli freut sich über schöne Spaziergänge mit ihrer Familie in der Natur und viele Streicheleinheiten. Der Kontakt zu Artgenossen darf dabei nicht fehlen. © Gerd Fischer

14 / 38 Pit • Der Rüde wurde im März 2020 geboren, ist geimpft, kastriert und gechippt. Pit ist zu allen Menschen freundlich. Das Tierheim sucht für Pit eine aktive Familie. Da er das ganze Hunde-Einmaleins noch lernen muss, hätte er bestimmt Freude an einem Besuch einer Hundeschule . © Gerd Fischer

15 / 38 Tizia • Die Hündin wurde im Januar 2020 geboren, ist geimpft, kastriert, gechippt und mittelgroß. Tizia ist eine freundliche, aufgeschlossene Hündin. Das Tierheim Landsberg sucht für Tizia Menschen mit viel Liebe und Geduld. Der Besuch einer Hundeschule wäre hilfreich. Tizia freut sich über viel Natur und Kontakt mit Artgenossen. © Gerd Fischer

16 / 38 Der schwarze Peterle und die getigerte Susi (siehe folgendes Foto) sind circa 2014 geboren, geimpft und gechippt. Sie konnten in ihrem bisherigen Zuhause nicht bleiben. Das Tierheim sucht für beide ein gemeinsames Zuhause mit Freigang in ländlicher Umgebung. Kinder sollten schon etwas älter sein. © Gerd Fischer

17 / 38 Die getigerte Susi und der schwarze Peterle (siehe Foto vorher) sind circa 2014 geboren, geimpft und gechippt. Sie konnten in ihrem bisherigen Zuhause nicht bleiben. Das Tierheim sucht für beide ein gemeinsames Zuhause mit Freigang in ländlicher Umgebung. Kinder sollten schon etwas älter sein. © Gerd Fischer

18 / 38 Emmy • Die beiden Katzendamen Emmy und Schneewittchen (siehe nächstes Foto) sind ca. 2018 geboren, geimpft und gechippt. Das Tierheim sucht für die noch zurückhaltenden Katzen möglichst ein gemeinsames, ruhiges Zuhause. Die Menschen sollten einfühlsam und geduldig sein. Die Katzen sind Freigang gewöhnt und werden nur in ländliche, verkehrsberuhigte Lage abgegeben. © Gerd Fischer

19 / 38 Schneewittchen • Die beiden Katzendamen Schneewittchen und Emmy (siehe vorheriges Foto) sind ca. 2018 geboren, geimpft und gechippt. Das Tierheim sucht für die noch zurückhaltenden Katzen möglichst ein gemeinsames, ruhiges Zuhause. Die Menschen sollten einfühlsam und geduldig sein. Die Katzen sind Freigang gewöhnt und werden nur in ländliche, verkehrsberuhigte Lage abgegeben. © Gerd Fischer

20 / 38 Bella • Die kleine Katze ist im Mai dieses Jahres geboren und sucht ein Zuhause mit späterer Freigangmöglichkeit in ländlicher, verkehrsberuhigter Umgebung. © Gerd Fischer

21 / 38 Pepe • Der kleine Kater ist im Mai dieses Jahres geboren und sucht ein Zuhause mit späterer Freigangmöglichkeit in ländlicher, verkehrsberuhigter Umgebung. © Gerd Fischer

22 / 38 Juno • Der Rüde wurde im August 2018 geboren, ist geimpft, kastriert, gechippt und mittelgroß. Juno ist ein freundlicher und neugieriger Hund und versteht sich mit artgenossen. Das Tierheim sucht für Juno eine liebevolle Familie. Der Besuch einer Hundeschule samt Herumtollen mit anderen Hunden wird ihm gefallen © Gerd Fischer

23 / 38 Ravenna • Die knapp einjährige Hündin Ravenna ist kastriert, geimpft, gechipt und wird noch wachsen. Sie ist Fremden gegenüber sehr zurückhaltend, deshalb sollten Interessenten viel Zeit, Geduld und Verständins haben. Das Tierheim Landsberg sucht für Ravenna ein Zuhause auf dem Land, mit großem eingezäuntem Garten. Außerdem sollte der neuen Familie bewusst sein, welche Eigenschaften diese Rasse mitbringt: Hütehunde gelten als sehr intelligent und sind sehr wachsam. © Gerd Fischer

24 / 38 Elvis • Der Rüde ist im Dezember 2019 geboren, geimpft, gechippt, kastriert und ist groß. Der Border-Collie-Mix braucht viel Bewegung, er ist freundlich, verspielt und verträgt sich gut mit Artgenossen. Elvis freut sich auf aktive Menschen. © Gerd Fischer

25 / 38 Schorschi • Der Kater wurde zwischen 2016-2018 geboren, ist geimpft, kastriert und gechippt. Er ist gemütlich, gutmütig und kommt aus ländlicher Umgebung. Das Tierheim sucht für ihn einen Freigangplatz in ländlicher Gegend. © Gerd Fischer

26 / 38 Lexa • Die Hündin wurde im Dezember 2020 geboren, ist kastriert, geimpft, gechippt und wird noch wachsen. Der Hütehund ist anfangs zurückhaltend. Lexa verträgt sich mit Hunden und freut sich auf einen großem, eingezäunten Garten. © Gerd Fischer

27 / 38 Wellensitiche • Die Wellensittiche wurden wegen Krankheit im Tierheim Landsberg abgegeben. Sie suchen pärchenweise ein neues Zuhause in artgerechter Haltung. © Gerd Fischer/Tierheim Landsberg

28 / 38 Lasse • Der Rüde wurde im Oktober 2019 geboren, ist kastriert, gechippt und geimpft. Lasse steckt in der Pubertät und hat viel Unsinn im Kopf. Er sucht ein Zuhause auf dem Land, am liebsten bei einer standhaften Familie mit etwas größeren Kindern, die verantwortungsvoll mit ihm umgehen. © Gerd Fischer, Tierheim LL

29 / 38 Princess • Die Mischlingshündin Princess wurde im März 2017 geboren, ist geimpft, kastiert, gechipt und mittel-groß. Sie ist anfangs sehr zurückhaltend, kennt sie aber die Menschen taut sie langsam auf. Das Tierheim Landsberg sucht für sie Menschen, die sie in Ruhe ankommen lassen. Das Hunde-Einmaleins zu erlernen wäre ebenfalls gut für Princess. © Tierheim Landsberg

30 / 38 Uschi • Uschi wurde circa 2011 geboren, ist geimpft, kastriert und gechippt. Das Tierheim Landsberg sucht für die freundliche, agile Katzendame ein Zuhause in ländlicher, verkehrsberuhigter Umgebung, möglichst als Einzelkatze. Freigang muss nach Eingewöhnungszeit gewährleistet sein. © Gerd Fischer

31 / 38 Pedro • Der kleine schwarze Rüde wurde im August 2019 geboren, ist geimpft, kastriert und gechippt. Er ist anfangs schüchtern und braucht Menschen mit Geduld, die sich mit viel Liebe um seine Erziehung kümmern. Mit etwas Geduld kann dann aus Pedro sicher der beste Wegbegleiter überhaupt werden. © Gerd Fischer/Tierheim Landsberg

32 / 38 Ivy • Die mittelgroße, liebenswerte und verschmuste Junghündin Ivy, geboren im August 2018, kastriert, gechippt und geimpft, ist noch etwas schüchtern, verträgt sich aber mit allen Hunden. Das Tierheim-Team wünscht sich für Ivy Menschen, die Spaß daran haben, ihr zu zeigen, wie ein artgerechtes Leben aussieht. Bisher kennt sie das nicht. © Tierschutzverein Landsberg

33 / 38 Ivo und Idaho • Die hübschen Katzenbrüder Ivo und Idaho sind im Juli 2019 geboren. Sie sind noch sehr zurückhaltend und ängstlich. Eine spätere Freigangmöglichkeit in verkehrsberuhigter, ländlicher Lage sollte gewährleistet sein. © Tierschutzverein Landsberg

34 / 38 Elmo • Der Kater wurde 2015 geboren und ist der Bruder von Eddy. Er ist handzahm und wartet zusammen mit seinem Bruder sehnsüchtig auf ein neues Zuhause mit Freigangmöglichkeit in ländlicher, verkehrsberuhigter Lage. © Tierschutzverein Landsberg

35 / 38 Eddy • Der Kater wurde 2014 geboren Er ist und der Bruder von Elmo. Er ist sehr scheu und braucht geduldige, einfühlsame Menschen. Auch eine Zugangsmöglichkeit über eine Katzenklappe ist wichtig. Er möchte gerne mit seinem Bruder Elmo zusammen vermittelt werden. © Tierschutzverein Landsberg

36 / 38 Wolle • Der Kater Wolle wurde im Juni 2012 geboren. Er sucht – möglichst gemeinsam mit Billy – ein ruhiges Zuhause mit Freigangmöglichkeit in verkehrsberuhigter ländlicher Umgebung. © Tierschutzverein Landsberg

37 / 38 Nelly • Hündin Nelly ist im April 2016 geboren, geimpft, geschippt und kastriert. Sie ist voller Lebensfreude und Energie, doch bei allem Temperament ist sie in manchmal unsicher und braucht einen Menschen an ihrer Seite, der sie ruhig und souverän zu führen versteht. © Tierschutzverein Landsberg

38 / 38 Francis • Francis ist dreieinhalb Jahre alt und für hundeerfahrene Menschen, eventuell mit größeren Kindern, geeignet. Er sollte das einzige Tier im Haushalt sein, für das man viel Zeit hat. © Tierschutzverein Landsberg

Der Tierschutzverein Landsberg wurde 1956 gegründet. Zweck des Vereins ist es, durch Aufklärung und gutes Beispiel Liebe und Verständnis für die Tiere zu wecken, das Wohlergehen und eine artgerechte Haltung der Tiere zu fördern, sowie im Zusammenwirken mit den Behörden jede Tierquälerei und Misshandlung von Tieren zu verhüten und gegebenenfalls ohne Ansehen der Person zu verfolgen. Zu den Aufgaben des Vereins gehört insbesondere der Unterhalt seines Tierheimes in Landsberg, Schongauer Straße 88.

Sie interessieren sich für den Tierschutzverein Landsberg und dessen Engagement, wollen den auf dieser Seite gezeigten Vierbeiner im Tierheim einen Besuch abstatten oder gar ein neues Zuhause bieten? Kein Problem, hier ist Ihr Anliegen in besten Händen: Tierheim Landsberg, Schongauer Straße 88, Telefon 08191/50110, E-Mail office@tierheim-landsberg.de.

Achtung: geänderten Öffnungszeiten! Bei Interesse an einem der Tiere ist das Tierheim Montag bis Freitag telefonisch von 9 bis 12 Uhr und Mittwochs von 15 bis 17 Uhr unter 08191 / 50 110 erreichbar. Möglich ist auch Kontakt per E-Mail an office@tierheim-landsberg.de. Bitte Ihre Telefonnummer angeben, das Tierheim meldet sich dann bei Ihnen.