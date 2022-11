Staatsstraße zwischen Rott und Abtsried gesperrt

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Wer die nächsten Tage von Dießen nach Rott oder umgekehrt fahren möchte, muss einen langen Umweg (grün) auf sich nehmen. © StBAWM

Landkreis - Wer ab übermorgen von Dießen nach Rott fahren möchte, oder umgekehrt, der muss einen weiten Umweg auf sich nehmen. Grund: Das Staatliche Bauamt Weilheim will die Staatsstraße zwischen Rott und Abstried sanieren. Übermorgen geht es los, voraussichtlich bis 2. Dezember. Unter Vollsperre.

Da die Fahrbahn der Staatsstraße St 2055 abschnittsweise in keinem guten Zustand ist, führt das Staatliche Bauamt Weilheim kurzfristig die Sanierung durch, so die Behörde in einer Pressemitteilung. Zur Verbesserung der Ebenheit und damit Verkehrssicherheit der Straße werde der alte Fahrbahnbelag abgefräst und mit einer neuen Asphaltschicht überzogen. Die Arbeiten nimmt Kutter aus Memmingen vor.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite könne die Maßnahme nur unter Vollsperrung der Strecke durchgeführt werden. Die Umleitung sei ausgeschildert und erfolge über Thaining (siehe Karte). Ob die Staatsstraße am 2. Dezember tatsächlich wieder freigegeben werden kann, ist nicht sicher: „Witterungsbedingte Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden“.